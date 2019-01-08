"Сколько можно "шифроваться": в сети рассекретили совместный отпуск Потапа и Насти

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Внимательные поклонники вычислили местонахождения пары

Популярная певица Настя Каменских, которая балует поклонников жаркими фото с курорта, и ее продюсер, рэпер Потап вызвали очередной шквал слухов о своем тайном романе. Пару уличили в том, что они отправились на отдых вместе. Такие выводы сделали поклонники, сравнив фото звезд в Instagram.

Свежий снимок из микроблога Потапа привлек внимание поклонников не только провокационной подписью, но и слишком знакомой локацией. Подписчики тут же вспомнили, что ранее уже видели пикантный кадр Насти на аналогичном фоне.

"Насосали на отдых?" - спросил Потап у фанов, потягивая через трубочку сок экзотического фрукта.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Поклонники не оставили без внимания не только двусмысленную реплику звезды, но и место отдыха, припомнив, что у этого же бассейна спиной к камере сидела Каменских, демонстрируя пышные ягодицы.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Хорошо отдыхаете", "Они что, вместе?", "А где же Настя? Столько фото порознь. Сколько еще будете шифроваться", - допытывались подписчики под снимком Потапа, прохлаждающегося в воде.

Скриншоты комментариев (instagram.com/realpotap)

Стоит отметить, что рэпер не скрывает тот факт, что он отдыхает в Египте, а вот Каменских снимки не подписывает, продолжая держать интригу.

Ранее Потап опубликовал фото с концерта группы MOZGI в Шарм-эль-Шейхе. Также на популярном египетском курорте он встретил Новый год.

К слову, Настя Каменских оригинально поздравила поклонников с Новым Годом. Артистка пожелала фанам проявлять смелость и не боятся перемен в жизни.

Видео: РБК-Украина