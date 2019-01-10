"Спасибі Потапу?" Каменських заінтригувала прихильників "закоханим" фото з Мексики

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Багато шанувальників знову приписали Каменських і Потапу роман

Настя Каменських не перестає інтригувати шанувальників своїми "секретними відносинами". Зі своєї зимової відпустки, яку співачка проводить в Мексиці, Каменських поділилася новою серією яскравих знімків. Однак більше шанувальникам української співачки сподобалось фото, де вона позує у літній квітчастій сукні, стоячи на пірсі на тлі Мексиканської затоки. У геотегу до фото зазначається, що фото було зроблено на Isla Mujeres (Острів Жінок), що біля східного узбережжя півострова Юкатан.

При цьому в підписі до фото Каменських уточнила, мовляв, знімок був зроблений "її любов'ю".

Настя Каменських на Острові Жінок (фото: instagram.com/kamenskux)

Тут слід нагадати, що раніше фанати виконавиці в черговий раз "знайшли доказ" того, що у Каменських і Потапа роман. Черговий відпочинок також не обійшовся без гучних "викриттів" пари. Тоді Потап і Настя окремо один від одного опублікували на своїх instagram-сторінках фото біля басейну. Від чіпких поглядів прихильників не вислизнула деталь, що басейн на двох фото дивно схожий.

Новий інтригуючий знімок Каменських підписники співачки також супроводили дотепними коментарями.

"Потап у всьому гарний ;) І фотки робити вміє ;) красива", — пише osysmartgirl.

"Де Потап Челентано!?" — уточнює tishetskii_igor.

"Спасибі Потапу?" — посміхається annalebedevay.

"Фотка Льоші", — сміється aishe4ca.

#mimexicomagico — таким хештегом супроводила знімок Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Безумовно, фанати NK залишили й інші позитивні відгуки про нове фото.

"Настя, Вам дуже личить бути одягненою", — посміхається kobzevaadoshik.

"Ну, нарешті не в купальнику, а в ігристому платті! Супер!" — погоджується usmanovanatalya1984.

"Фігура отпад", — захоплюється juliasemenin.

"Ти номер один!" — пише mosidzezviadi.

"Така легкість, жіночність, прекрасна", — підкреслює fffarida_rrr.

"Рідко, коли мені так подобаються дівчата в будь-якому вигляді", — уточнює adelina_heart.

Острів Жінок (Isla Mujeres)

Нагадаємо, що січень — традиційно сезон відпусток зірок. Осадча і Джамала вирушили в Маврикій. При цьому нещодавно Джамала показала спортивну фігуру після пологів.

А ось Надя Дорофєєва полетіла в Дубай, де в перший же день захворіла.

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