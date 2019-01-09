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"С ней все хорошо": Владимир Дантес показал постельный снимок Дорофеевой

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.01.2019 - 19:40
"С ней все хорошо": Владимир Дантес показал постельный снимок Дорофеевой
Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Супруг Нади Дорофеевой показал певицу в постели и рассказал о том, как она себя чувствует

Муж популярной певицы и участницы группы "Время и стекло" Нади Дорофеевой, котрая умудрилась попасть в больницу только приехав на отдых в Дубае,  Владимир Дантес рассказал о состоянии жены. На странице в Instagram он показал спящую артистку и на камеру заявил, что она чувствует себя лучше.

Также Владимир отметил, что администрация гостиницы, где остановилась пара, вместе с завтраком принесла трогательную записку, в которой пожелала Наде скорейшего выздоровления. Этот жест приятно удивил Дантеса.

&quot;С ней все хорошо&quot;: Владимир Дантес показал постельный снимок Дорофеевой

Скриншот видео Нади Дорофеевой (instagram.com/vladimirdantes)

"Самый здоровый человек в мире. Нет, с ней все хорошо, с ней все нормально. Но посмотрите, что гостиница делает с нами (переводит камеру на записку – прим. ред.) "Уважаемая госпожа Надежда! Выздоравливайте скорее", - прокомментировал телеведущий.

&quot;С ней все хорошо&quot;: Владимир Дантес показал постельный снимок Дорофеевой

Скриншот видео записки от администации готелаа в Дубае (instagram.com/vladimirdantes)

Позже пара отправилась смотреть на знаменитое шоу  музыкальных фонтанов около небоскреба Бурдж-Халифа.

&quot;С ней все хорошо&quot;: Владимир Дантес показал постельный снимок Дорофеевой

Скриншот видео "поющих фонтанов" в Дубае (instagram.com/vladimirdantes)

Также Надя и Владимир в компании своих друзей отправились за покупками. Певица пока разгуливает по городу в маске.

&quot;С ней все хорошо&quot;: Владимир Дантес показал постельный снимок Дорофеевой

Скриншот видео Нади Дорофеевой на шоппинге (instagram.com/vladimirdantes)

Кстати, коллега Надежды Дорофеевой, певица Настя Каменских также наслаждается отдыхом, правда, в Мексике. Она показала снимки, сделанные возле местных достопримечательностей, а также радовала кадрами в бикини у бассейна.

Напомним, что отдохнуть поехала и Злата Огневич. Для отпуска артистка выбрала экзотический Таиланд. На острове Пхукет она предается праздному времяпровождению на пляже и впечатляет фанов снимками в бикини.

Видео: РБК-Украина

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