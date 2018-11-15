Солистки "НеАнгелов" похвастались фигурами в бикини: горячие фото из Египта

Слава и Вика совместили работу с отдыхом
Украинские певицы, участницы группы "НеАнгелы" Слава Каминская и Виктория Смеюха порадовали поклонников целой серией откровенных фото в купальниках, которыми они поделились на своих страницах в Instagram.
Артистки отправилась отдыхать в Шарм эль Шейх (Египет), где у них также запланировано выступление.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Слава и Вика щедро делятся снимками с отдыха, на которых демонстрируют роскошные фигуры в ярких купальниках. К слову, компанию девушкам составила племянница Виктории Лиза.
Фото: Слава и Вика из "НеАнгелов" (instagram.com/vikanablack)
"@vikanablack у нас знатный любитель понырять, кажется, о ее пристрастии к погружениям под воду уже знают все. Я пока прошла только первый уровень посвящения –– примерила очки для ныряния. В этом деле же главное что? Правильно, чтоб костюмчик сидел", - написала Слава под их совместным фото с коллегой по сцене. Обе девушки при этом в очках для ныряния.
Фото: Слава и Вика из "НеАнгелов" (instagram.com/babaslavka)
Скриншот поста (instagram.com/babaslavka)
Каминская также призналась, что немного завидует тем, кто сейчас в Киеве.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
"Смотрю на заснеженные фото в ленте и немного завидую. Я люблю первый снег. Это всегда какие-то детские эмоции и воспоминания. С первым снегом!!!" - сообщила певица.
Скриншот поста (instagram.com/babaslavka)
Вика, в свою очередь, поделилась, что очень любит Египет.
Фото: Вика из "НеАнгелов" (instagram.com/vikanablack)
"Объездила много морей и океанов. Но красивее морских обитателей, чем в красном море не видела. Я таки люблю Египет. Быстрый полет, теплое море, приятное солнце. Признавайтесь, есть тут еще любители Шарм эль Шейха? Я наверное раз 10 была здесь", - отметила артистка.
Скриншот поста (instagram.com/vikanablack)
"Редко, но метко. Фото для наших поклонников. А то они думают, что мы только на сцене вместе", - с иронией подписала Смеюха совместный снимок с Каминской.
Фото: Слава и Вика из "НеАнгелов" (instagram.com/vikanablack)
Она также отметила, что важно находить время на размышления.
"Меня всю жизнь поглощала работа и никогда не хватало времени задуматься о главном. Только лишь теперь я понимаю, что способность к размышлению и сосредоточению – одно из самых важных качеств для человека", - пишет Вика.
Скриншот поста (instagram.com/vikanablack)
Подписчики пришли в восторг от подобных горячих фото и завалили артисток восторженными комментариями.
Фото: Слава и Вика из "НеАнгелов" (instagram.com/babaslavka)
Фолловеры отметили, что у них обеих шикарные фигуры и назвали их "русалками" и "моделями".
Скриншот коммментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, Слава из "НеАнгелов" восхитила роскошной фигурой в бикини.
Ранее Слава Каминская ответила на критику в свой адрес, выраженную в большом количестве комментариев, оставленных "диванными" бьюти-экспертами к фотоколлажам, на которых звезда сравнила свои нынешний внешний вид и то, как она выглядела несколько лет назад (до и после пластики). Каминская тогда отметила, что возраст идет ей на пользу.
Кстати, мы писали о том, что Слава Каминская рассказала о своих отношениях с супругом.
Видео: РБК-Украина