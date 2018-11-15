Солистки "НеАнгелов" похвастались фигурами в бикини: горячие фото из Египта

Фото: солистки "НеАнгелов" (коллаж РБК-Украина)

Слава и Вика совместили работу с отдыхом

Украинские певицы, участницы группы "НеАнгелы" Слава Каминская и Виктория Смеюха порадовали поклонников целой серией откровенных фото в купальниках, которыми они поделились на своих страницах в Instagram.

Артистки отправилась отдыхать в Шарм эль Шейх (Египет), где у них также запланировано выступление.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Слава и Вика щедро делятся снимками с отдыха, на которых демонстрируют роскошные фигуры в ярких купальниках. К слову, компанию девушкам составила племянница Виктории Лиза.

Фото: Слава и Вика из "НеАнгелов" (instagram.com/vikanablack)

"@vikanablack у нас знатный любитель понырять, кажется, о ее пристрастии к погружениям под воду уже знают все. Я пока прошла только первый уровень посвящения –– примерила очки для ныряния. В этом деле же главное что? Правильно, чтоб костюмчик сидел", - написала Слава под их совместным фото с коллегой по сцене. Обе девушки при этом в очках для ныряния.

Фото: Слава и Вика из "НеАнгелов" (instagram.com/babaslavka)

Скриншот поста (instagram.com/babaslavka)

Каминская также призналась, что немного завидует тем, кто сейчас в Киеве.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Смотрю на заснеженные фото в ленте и немного завидую. Я люблю первый снег. Это всегда какие-то детские эмоции и воспоминания. С первым снегом!!!" - сообщила певица.

Скриншот поста (instagram.com/babaslavka)

Вика, в свою очередь, поделилась, что очень любит Египет.

Фото: Вика из "НеАнгелов" (instagram.com/vikanablack)

"Объездила много морей и океанов. Но красивее морских обитателей, чем в красном море не видела. Я таки люблю Египет. Быстрый полет, теплое море, приятное солнце. Признавайтесь, есть тут еще любители Шарм эль Шейха? Я наверное раз 10 была здесь", - отметила артистка.

Скриншот поста (instagram.com/vikanablack)

"Редко, но метко. Фото для наших поклонников. А то они думают, что мы только на сцене вместе", - с иронией подписала Смеюха совместный снимок с Каминской.

Фото: Слава и Вика из "НеАнгелов" (instagram.com/vikanablack)

Она также отметила, что важно находить время на размышления.

"Меня всю жизнь поглощала работа и никогда не хватало времени задуматься о главном. Только лишь теперь я понимаю, что способность к размышлению и сосредоточению – одно из самых важных качеств для человека", - пишет Вика.

Скриншот поста (instagram.com/vikanablack)

Подписчики пришли в восторг от подобных горячих фото и завалили артисток восторженными комментариями.

Фото: Слава и Вика из "НеАнгелов" (instagram.com/babaslavka)

Фолловеры отметили, что у них обеих шикарные фигуры и назвали их "русалками" и "моделями".

Скриншот коммментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из "НеАнгелов" восхитила роскошной фигурой в бикини.

Ранее Слава Каминская ответила на критику в свой адрес, выраженную в большом количестве комментариев, оставленных "диванными" бьюти-экспертами к фотоколлажам, на которых звезда сравнила свои нынешний внешний вид и то, как она выглядела несколько лет назад (до и после пластики). Каминская тогда отметила, что возраст идет ей на пользу.

Кстати, мы писали о том, что Слава Каминская рассказала о своих отношениях с супругом.

Видео: РБК-Украина