Слава из "НеАнгелов" показала себя до и после пластики

Фото: коллаж РБК-Украина

Слава Каминская рассказала, как она достигла своего идеала красоты

Известная украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская удивила поклонников, поделившись архивными снимками. На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько фотоколлажей, на которых изображена она в 21 год и сейчас.

Как сообщила Слава, эти фото ей прислали и глядя на них, она поняла, что все сделала правильно. Отвечая на вопросы поклонников, певица призналась, что делала ринопластику и колола ботокс, а также увеличила грудь. Именно пластическая хирургия позволила ей достичь ее идеала красоты.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"В зеркале обычно не замечаешь изменений, но мне прислали этот коллаж и я поняла, что все делаю правильно. Не надо бояться времени, в моем случае, например, оно идет на пользу. Появляются мозги, обретается мудрость и ты понимаешь, что пережженные почти красные волосы еще никого не делали красивее, собственно, как и брови-ниточки или стрелки толщиной в палец!))" - написала Каминская.

Звезда также призвала подписчиков инвестировать в себя.

"Любите себя, ухаживайте за собой, измениться может каждая! Вы даже не представляете, как ваше лицо может элементарно поменять форма бровей. Не надо покупать очередные джинсы, мода меняется, лучше купите витамины для волос, к примеру. Инвестируйте в себя, это окупается в 99% случаев", - советует Слава.

Скриншот поста (instagram.com/babaslavka)

Большинство подписчиков отметили, что певица действительно похорошела с возрастом, а многие считают, что она и раньше прекрасно выглядела.

"Похорошела с возрастом", "Да, изменения заметны. Очень красивая", "А мне вы и раньше нравились", "Вы сейчас истинная львица", "Да, похорошела", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская поразила фанатов обнаженным телом. Она отметила, что в современном мире откровенные фото стали нормой.

Кстати, ранее мы писали о том, что Слава Каминская рассказала о своих отношениях с супругом.

А также сообщали о том, что солистка "НеАнгелов" рассказала о взаимоотношениях со свекровью.

Видео: РБК-Украина