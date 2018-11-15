Солістки "Неангелів" похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з Єгипту

Фото: солістки "Неангелів" (колаж РБК-Україна)

Слава й Віка поєднали роботу з відпочинком

Українські співачки, учасниці групи "Неангели" Слава Камінська Вікторія Сміюха порадували шанувальників цілою серією відвертих фото в купальниках, якими вони поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Артистки вирушила відпочивати в Шарм ель Шейх (Єгипет), де у них також заплановано виступ.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Слава і Віка щедро діляться знімками з відпочинку, на яких демонструють розкішні фігури у яскравих купальниках. До речі, компанію дівчатам склала племінниця Вікторії Ліза.

Фото: Слава й Віка з "Неангелів" (instagram.com/vikanablack)

"@vikanablack у нас знатний любитель попірнати, здається, про її пристрасть до занурень під воду вже знають всі. Я поки пройшла тільки перший рівень посвяти -- приміряла окуляри для пірнання. В цьому ділі ж головне що? Правильно, щоб костюмчик сидів", - написала Слава під їх спільним фото з колегою по сцені. Обидві дівчини при цьому в окулярах для пірнання.

Фото: Слава й Віка з "Неангелів" (instagram.com/babaslavka)

Скріншот поста (instagram.com/babaslavka)

Камінська також зізналася, що трохи заздрить тим, хто зараз у Києві.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Дивлюся на засніжені фото в стрічці і трохи заздрю. Я люблю перший сніг. Це завжди якісь дитячі емоції та спогади. З першим снігом!!!" - повідомила співачка.

Скріншот поста (instagram.com/babaslavka)

Віка, у свою чергу, поділилася, що дуже любить Єгипет.

Фото: Віка з "Неангелів" (instagram.com/vikanablack)

"Об'їздила багато морів і океанів. Але красивіше морських мешканців, ніж у червоному морі не бачила. Я таки люблю Єгипет. Швидкий політ, тепле море, приємне сонце. Признавайтесь, тут є ще любителі Шарм ель Шейха? Я напевно раз 10 була тут", - зазначила артистка.

Скріншот поста (instagram.com/vikanablack)

"Рідко, але влучно. Фото для наших шанувальників. А то вони думають, що ми тільки на сцені разом", - з іронією підписала Сміюха спільний знімок з Камінської.

Фото: Слава й Віка з "Неангелів" (instagram.com/vikanablack)

Вона також зазначила, що важливо знаходити час на роздуми.

"Мене все життя поглинала робота і ніколи не вистачало часу задуматися про головне. Лише тепер я розумію, що здатність до роздумів та зосередження – одне з найважливіших якостей людини", - пише Віка.

Скріншот поста (instagram.com/vikanablack)

Передплатники прийшли в захват від подібних гарячих фото і завалили артисток захопленими коментарями.

Фото: Слава й Віка з "Неангелів" (instagram.com/babaslavka)

Фолловери відзначили, що у них обох шикарні фігури і назвали їх "русалками" і "моделями".

Скріншот коммментариев (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава з "Неангелів" захопила розкішною фігурою в бікіні.

Раніше Слава Камінська відповіла на критику в свою адресу, виражену у великій кількості коментарів, залишених "диванними" б'юті-експертами до фотоколлажам, на яких зірка порівняла свої нинішній зовнішній вигляд і те, як вона виглядала кілька років тому (до та після пластики). Камінська тоді зазначила, що вік йде їй на користь.

до Речі, ми писали про те, що Слава Камінська розповіла про свої стосунки з чоловіком.

Відео: РБК-Україна