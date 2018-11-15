ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Солістки "Неангелів" похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з Єгипту

Lite » Зірки 15.11.2018 - 12:38
Солістки "Неангелів" похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з Єгипту
Фото: солістки "Неангелів" (колаж РБК-Україна)

Слава й Віка поєднали роботу з відпочинком

Українські співачки, учасниці групи "Неангели" Слава Камінська Вікторія Сміюха порадували шанувальників цілою серією відвертих фото в купальниках, якими вони поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Артистки вирушила відпочивати в Шарм ель Шейх (Єгипет), де у них також заплановано виступ.

Солістки &quot;Неангелів&quot; похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з ЄгиптуФото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Слава і Віка щедро діляться знімками з відпочинку, на яких демонструють розкішні фігури у яскравих купальниках. До речі, компанію дівчатам склала племінниця Вікторії Ліза.

Солістки &quot;Неангелів&quot; похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з Єгипту

Фото: Слава й Віка з "Неангелів" (instagram.com/vikanablack)

"@vikanablack у нас знатний любитель попірнати, здається, про її пристрасть до занурень під воду вже знають всі. Я поки пройшла тільки перший рівень посвяти -- приміряла окуляри для пірнання. В цьому ділі ж головне що? Правильно, щоб костюмчик сидів", - написала Слава під їх спільним фото з колегою по сцені. Обидві дівчини при цьому в окулярах для пірнання.

Солістки &quot;Неангелів&quot; похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з Єгипту

Фото: Слава й Віка з "Неангелів" (instagram.com/babaslavka)

Солістки &quot;Неангелів&quot; похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з ЄгиптуСолістки &quot;Неангелів&quot; похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з Єгипту

Скріншот поста (instagram.com/babaslavka)

Камінська також зізналася, що трохи заздрить тим, хто зараз у Києві.

Солістки &quot;Неангелів&quot; похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з Єгипту

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Дивлюся на засніжені фото в стрічці і трохи заздрю. Я люблю перший сніг. Це завжди якісь дитячі емоції та спогади. З першим снігом!!!" - повідомила співачка.

Солістки &quot;Неангелів&quot; похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з ЄгиптуСолістки &quot;Неангелів&quot; похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з Єгипту

Скріншот поста (instagram.com/babaslavka)

Віка, у свою чергу, поділилася, що дуже любить Єгипет.

 

Фото: Віка з "Неангелів" (instagram.com/vikanablack)

"Об'їздила багато морів і океанів. Але красивіше морських мешканців, ніж у червоному морі не бачила. Я таки люблю Єгипет. Швидкий політ, тепле море, приємне сонце. Признавайтесь, тут є ще любителі Шарм ель Шейха? Я напевно раз 10 була тут", - зазначила артистка.

Солістки &quot;Неангелів&quot; похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з ЄгиптуСолістки &quot;Неангелів&quot; похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з Єгипту

Скріншот поста (instagram.com/vikanablack)

"Рідко, але влучно. Фото для наших шанувальників. А то вони думають, що ми тільки на сцені разом", - з іронією підписала Сміюха спільний знімок з Камінської.

Солістки &quot;Неангелів&quot; похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з Єгипту

Фото: Слава й Віка з "Неангелів" (instagram.com/vikanablack)

Вона також зазначила, що важливо знаходити час на роздуми.

"Мене все життя поглинала робота і ніколи не вистачало часу задуматися про головне. Лише тепер я розумію, що здатність до роздумів та зосередження – одне з найважливіших якостей людини", - пише Віка.

Солістки &quot;Неангелів&quot; похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з ЄгиптуСолістки &quot;Неангелів&quot; похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з Єгипту

Скріншот поста (instagram.com/vikanablack)

Передплатники прийшли в захват від подібних гарячих фото і завалили артисток захопленими коментарями.

 

Фото: Слава й Віка з "Неангелів" (instagram.com/babaslavka)

Фолловери відзначили, що у них обох шикарні фігури і назвали їх "русалками" і "моделями".

Солістки &quot;Неангелів&quot; похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з ЄгиптуСолістки &quot;Неангелів&quot; похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з Єгипту

Солістки &quot;Неангелів&quot; похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з ЄгиптуСолістки &quot;Неангелів&quot; похвалилися фігурами в бікіні: гарячі фото з Єгипту

Скріншот коммментариев (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава з "Неангелів" захопила розкішною фігурою в бікіні.

Раніше Слава Камінська відповіла на критику в свою адресу, виражену у великій кількості коментарів, залишених "диванними" б'юті-експертами до фотоколлажам, на яких зірка порівняла свої нинішній зовнішній вигляд і те, як вона виглядала кілька років тому (до та після пластики). Камінська тоді зазначила, що вік йде їй на користь.

до Речі, ми писали про те, що Слава Камінська розповіла про свої стосунки з чоловіком.

Відео: РБК-Україна

Новини України ЄгипетНеАнгелыфигураСлава Камінська
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся