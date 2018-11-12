Слава из "НеАнгелов" восхитила роскошной фигурой в бикини

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Певица отправилась погреться на солнышке в Египет

Солистка популярного украинского музыкального дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая резко ответила на критику "диванных" экспертов, привела в восторг своих поклонников новым горячим фото. На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, сделанный на отдыхе в Египте.

На фото Слава позирует на берегу моря в бежевом мини-бикини со счастливой улыбкой на лице и в солнцезащитных очках.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Подписчики певицы восхитились ее роскошной фигурой и цветущим видом.

"Идеальная", "Фигура шикарная", "Красивая фигурка", "Баба агонь", "Откровенненько", "Настоящая красивая женщина", - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/slava_kaminska)

Напомним, Слава Каминская ответила на критику в свой адрес, выраженную в большом количестве комментариев, оставленных "диванными" бьюти-экспертами к фотоколлажам, на которых звезда сравнила свои нынешний внешний вид и то, как она выглядела несколько лет назад (до и после пластики). Каминская тогда отметила, что возраст идет ей на пользу.

Ранее Слава Каминская поразила фанатов обнаженным телом. Она отметила, что в современном мире откровенные фото стали нормой.

Кстати, мы писали о том, что Слава Каминская рассказала о своих отношениях с супругом.

Видео: РБК-Украина