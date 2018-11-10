"Негатив - это такая зараза": Каминская ответила на критику "диванных" экспертов

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Слава Каминская недавно опубликовала несколько коллажей, где показывала, как на выглядит до и после пластики. Из-за этого хейтеры написали кучу негативных комментариев певице

Солистка популярного украинского музыкального дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская ответила на критику в свой адрес, выраженную в большом количестве комментариев, оставленных "диванными" бьюти-экспертами к фотоколлажам, на которых звезда сравнила свои нынешний внешний вид и то, как она выглядела несколько лет назад (до и после пластики). Каминская тогда отметила, что возраст идет ей на пользу. Пост с ответом хейтерам артистка опубликовала в своем Instagram.

Скриншот поста (instagram.com/babaslavka)

Серия коллажей вызвала бурную и не всегда адекватную реакцию у пользователей, однако Слава не стала отмалчиваться и достойно ответила.

"Обозлённые у нас бабёнки. Люди не умеют радоваться за других и это очень печально . Я не хочу никого учить , просто из личного опыта знаю , что негатив - это такая зараза , от которой сложно избавиться . Мало того , что возвращается , так ещё и разъедает изнутри! Солнышко светит даже зимой, только одних оно греет, а других слепит и раздражает. Всем хорошего дня, посмотрите, какая нежная осень сегодня за окном", - доброжелательно написала певица.

Фотоколлажи Славы Каминской (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская поразила фанатов обнаженным телом. Она отметила, что в современном мире откровенные фото стали нормой.

Кстати, ранее мы писали о том, что Слава Каминская рассказала о своих отношениях с супругом.

Видео: РБК-Украина