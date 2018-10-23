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"Мы могли поставить точку": Слава Каминская рассказала о своих отношениях с супругом

Lite » Звезды 23.10.2018 - 10:01
Фото: Слава Каминская: (instagram.com/babaslavka)
Фото: Слава Каминская: (instagram.com/babaslavka)

Певица призналась, что в личной жизни не все так гладко

Украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с подписчиками своей историей отношений. Соответствующий пост артистка опубликовала в Instagram.

Певица Слава Каминская утверждает, что не бывает идеальных отношений, а в каждой семье со стажем кроются свои скелеты в шкафу, о которых никто никогда не узнает.

"Многие смотрят на нашу семью и думают, что все идеально. Но это не всегда так. Мы очень любим друг друга, у нас замечательные дети, но и у нас есть "НО". "Но", с которыми приходиться либо мириться, либо бороться, либо учиться принимать. Когда я это пишу, я не жалуюсь ни в коем случае, я просто хочу чтобы меня услышали и, возможно, избежали ошибок в своей жизни. Иногда, не принимая друг друга, мы могли поставить точку, но зачем, если есть запятая?"- пишет исполнительница.

Слава считает, что мужчина и женщина изначально разные и этот факт нужно научиться принимать. Также важно уважать чужие интересы, даже если они не схожи с вашими. 

"Когда мы вступаем в брак, мы должны понимать, что придётся уважать другие интересы и пытаться понять, почему они могут отличаться от наших. У каждого из нас есть определённый багаж за спиной и иногда случается, что мы накладываем его на новые отношения. Мы многого боимся и виной тому болезненные расставания, но это опыт! Пытаясь избежать боли, приобретённой в прошлом, мы не всегда адекватно воспринимаем ситуацию. Но, повторюсь, мы все разные и нужно учиться работать над собой каждый день", - подчеркивает Каминская.

&quot;Мы могли поставить точку&quot;: Слава Каминская рассказала о своих отношениях с супругомСкриншот поста: (instagram.com/babaslavka)

Поклонники поддержали Славу и поблагодарили за напутствие, отметив, что в словах артистки много правды, к которой стоит прислушаться:

&quot;Мы могли поставить точку&quot;: Слава Каминская рассказала о своих отношениях с супругом

Скриншот комментариев: (instagram.com/babaslavka)

Напомним, что солистка "НеАнгелов" рассказала о взаимоотношениях со свекровью.

Кстати, ранее Слава Каминская показала, как отдыхает с детьми в Турции.

Еще мы писали о том, что Слава Каминская покорила модным образом.

Видео: РБК-Украина

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