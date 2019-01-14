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Яйцо-рекордсмен: новая звезда Instagram побила рекорд по лайкам

Lite » Стиль жизни 14.01.2019 - 16:20
Яйцо-рекордсмен: новая звезда Instagram побила рекорд по лайкам
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Рекорд по лайкам в соцсетях побит обыкновенным куриным яйцом

Создатели странички в Instagram для куриного яйца с самого начала замышляли амбициозный проект, они специально создали аккаунт для всего одной фотографии с ничем не примечательным куриным яйцом на белом фоне. Однако, в подписи под ним, они написали дерзкий комментарий, которой призывал поставить лайк фото, чтобы побить уже существующий рекорд по лайкам.

Яйцо-рекордсмен: новая звезда Instagram побила рекорд по лайкамСкриншот: Публикация набравшая 28 миллионов лайков (instagram.com/world_record_eg)

"Давайте вместе установим мировой рекорд и получим самый понравившийся пост в Instagram. Побъем текущий мировой рекорд, который принадлежит Кайли Дженнер (18 миллионов)!", - написали авторы странички.

И действительно до 4 января этого года самым популярным и "понравившимся" фото был снимок маленькой ручки Сторми, ребенка американской звезды Кайли Дженнер, которая держалась за мамин палец. Этим фото в феврале 2018 года знаменитость объявила миру о рождении малышки.

Яйцо-рекордсмен: новая звезда Instagram побила рекорд по лайкам

Фото: (instagram.com/offending.fun)

Однако, яйцо на страничке @world_record_egg стало еще популярнее Кайли и уже через 10 дней набрало даже на 10 миллионов лайков больше, чем планировалось ранее и на сегодняшний момент рекорд составляет 28 миллионов лайков. Пользователи также решили комментировать публикацию, собрав под фото более миллиона комментариев.

И, конечно же, Instagram-звезда породила массу мемов сети. А Кайли Дженнер даже сделала свой видео-ответ новому рекордсмену, она разбила куриное яйцо прямо на горячий асфальт.

Яйцо-рекордсмен: новая звезда Instagram побила рекорд по лайкам

Фото: (instagram.com/pure_nerd_memes)

Яйцо-рекордсмен: новая звезда Instagram побила рекорд по лайкам

Фото: (instagram.com/world_record_egg2109)

Яйцо-рекордсмен: новая звезда Instagram побила рекорд по лайкам

Фото: (instagram.com/ralph_romuald_russell)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Take that little egg

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on

Видео: Публикация на страничке Кайли Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Успех яйца сподвиг нескольких предприимчивых блогеров также завести Instagram-аккаунты с фото куриц, чтобы доказать, что они, как производители яиц, тоже достойны своих лайков и смогут побить "яичный" рекорд.

Яйцо-рекордсмен: новая звезда Instagram побила рекорд по лайкам

Скриншот: Публикация в "курином" аккаунте (instagram.com/world.record_chicken_)

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