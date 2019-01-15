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"Поєднання приголомшливе": Маша Єфросиніна у вишиванці справила фурор в мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.01.2019 - 06:47
"Поєднання приголомшливе": Маша Єфросиніна у вишиванці справила фурор в мережі
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча згадала про кумедний інтернет-рекорд та показала знімок з чоловіком

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна показала черговий знімок в Instagram з відпочинку, на якому красується в стильній синьою вишиванці. Телеведуча в сонячних окулярах боса сидить на траві і посміхається.

Знаменитість з гумором згадала про головну Instagram-новину – популярності фото яйця, обігнавшого рекордсменку фотоблогу Кайлі Дженнер. Вона іронічно зазначила, що до такої затребуваності в мережі їй ще далеко.

"Отже, Признавайтесь, хто з вас сьогодні пошкодував, що він не яйце?" - поцікавилася Єфросиніна, звертаючись до фанів.

&quot;Поєднання приголомшливе&quot;: Маша Єфросиніна у вишиванці справила фурор в мережі

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Багато з них запитали, про яке яйце йде мова, адже не всі користувачі були в курсі мережевих перипетій, інші ж відзначили гумор телеведучої і не залишили без уваги її вбрання.

"Гарна сукня", "Ой, як смачно. Дуже соковите фото", "Приголомшлива сукня", "Приголомшливе поєднання колірної гами! У вас все так гармонійно і складено!", "Метелик на квітці!", "Маша, ви як завжди прекрасні", - написали фани.

&quot;Поєднання приголомшливе&quot;: Маша Єфросиніна у вишиванці справила фурор в мережі

&quot;Поєднання приголомшливе&quot;: Маша Єфросиніна у вишиванці справила фурор в мережі

Скріншот комметариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Також знаменитість показала романтичне фото з чоловіком. Вона постала перед шанувальниками без макіяжу, зате з щасливою посмішкою на обличчі.

&quot;Поєднання приголомшливе&quot;: Маша Єфросиніна у вишиванці справила фурор в мережі

Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники телеведучої не змогли стримати захоплення, дивлячись на пару, яка виглядала в кадрі умиротвореної і щасливою.

"Мир та любов!", "Дуже красива і гармонійна пара", " Яка гарна пара! ", "Мега красива пара. Ви молодці і приклад для багатьох", "Дуже помітно, коли дві людини люблять один одного. Очі видають всі почуття, стільки ніжності і тепла. Дійсно приємно дивитися не на награні почуття! Любові Вам до самого кінця,нехай у серці завжди палає цей вогник", - відзначали спостережливі коментатори.

&quot;Поєднання приголомшливе&quot;: Маша Єфросиніна у вишиванці справила фурор в мережі

&quot;Поєднання приголомшливе&quot;: Маша Єфросиніна у вишиванці справила фурор в мережі

&quot;Поєднання приголомшливе&quot;: Маша Єфросиніна у вишиванці справила фурор в мережі

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що раніше Маша поділилася спогадами про найщасливіший день з життя. Виявилося, що день народження Маші був наповнений величезною кількістю приємних подій, які навіть змусили її пустити сльозу.

Відео: РБК-Украина

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