Соблазнительная йогиня: Бритни Спирс покорила гибким телом в крошечном бикини

Бритни Спирс вновь покорила публику своей спортивной подготовкой. Певица записала ролик с берега океана, где занимается растяжкой и йогой. «Я скучаю по этому!!! Нет ничего похожего на йогу на пляже... Только звук волн делает меня таким безмятежной!!! Вы должны попробовать это, если вы можете сделать это без риска... Мы, как люди, все переполнены таким большим беспокойством. Просто знайте, что мы все в этом вместе!!! Оставайтесь сильными и Боже, благослови!!! P. s. Хотелось бы, чтобы я сфотографировала замок из песка, который я построила с маленькой девочкой… У нас было два огромных белых птичьих пера наверху… Ее мама была так мила со мной!», – написала певица, которая славится своим позитивным жизненным настроем.

Певица занимается йогой (видео: instagram.com/britneyspears)

Певица просто покорила поклонников своей гибкостью: она занимается в откровенном бикини, а также, что примечательно, в защитной маске. Девушка славится своим послушанием в вопросах здоровья. Даже во время свидания со своим парнем на берегу они предпочли оставаться в масках.

Певица с бойфрендом (фото: instagram.com/britneyspears)

Стоит отметить, что в этот раз фанаты оказались более лояльными и не стали писать Бритни много негативных комментариев. Ранее же они били тревогу: поведение Спирс показалось фанатам крайне неадекватным. Бритни танцует «бешеные» танцы, выкладывает в сеть много похожих фото, а также устраивает дефиле с цветами, которые преподнес ей флорист. Тем не менее, в целом 38-летняя певица выглядит очень счастливой и энергичной. Так что, скорее всего, у преданных подписчиков нет повода для беспокойств.