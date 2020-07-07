Спокуслива йогиня: Брітні Спірс підкорила гнучким тілом в крихітному бікіні

Брітні Спірс знову підкорила публіку своєю спортивною підготовкою. Співачка записала ролик з берега океану, де займається розтяжкою і йогою. "Я сумую за цим!!! Немає нічого схожого на йогу на пляжі... Тільки звук хвиль робить мене такою безтурботною!!! Ви повинні спробувати це, якщо ви можете зробити це без ризику... Ми, як люди, все переповнені таким великим занепокоєнням. Просто знайте, що ми все в цьому разом!!! Залишайтеся сильними і Боже, благослови!!! P. s. Хотілося б, щоб я сфотографувала замок з піску, який я побудувала з маленькою дівчинкою... У нас було два величезних білих пташиних пера нагорі... Її мама була така мила зі мною!», - написала співачка, яка славиться своїм позитивним життєвим настроєм.

Співачка займається йогою (відео: instagram.com/britneyspears)

Співачка просто підкорила шанувальників своєю гнучкістю: вона займається в відвертому бікіні, а також, що примітно, в захисній масці. Дівчина славиться своїм послухом в питаннях здоров'я. Навіть під час побачення зі своїм хлопцем на березі вони вважали за краще залишатися в масках.

Співачка з бойфрендом (фото: instagram.com/britneyspears)

Варто відзначити, що цього разу фанати виявилися лояльнішими і не стали писати Брітні багато негативних коментарів. Раніше ж вони били на сполох: поведінка Спірс здалося фанатам вкрай неадекватною. Брітні танцює «скажені» танці, викладає в мережу багато схожих фото, а також влаштовує дефіле з квітами, які підніс їй флорист. Проте, загалом 38-річна співачка виглядає дуже щасливою і енергійною. Так що, швидше за все, у відданих передплатників немає приводу для занепокоєнь.