Фигура мечты: Бритни Спирс восхитила стройным телом в мини-платье с откровенным декольте

Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица поделилась новым роликом

Бритни Спирс подготовила новое видео, которое привело фанатов в восторг. Певица смонтировала ролик, примерив сразу несколько нарядов. Первый – светло-зеленое мини-платье с внушительным декольте, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и аппетитную грудь. Второй – белое кружевное с высоким воротом, также облегающее по всей фигуре. Третий образ составила черное платье-пиджак с кружевным шлейфом. Его она надела на голое тело, тем самым сделав лук еще более соблазнительным. Все три образа она демонстрирует, дефилируя по пустой белой комнате. Прическу и макияж Бритни сделала достаточно аккуратными и стильными. А аутфиты дополнила босоножками на устойчивом каблуке.

Бритни Спирс любит наряжаться (видео: instagram.com/britneyspears)

«Я помогала написать эту песню... «Just Like Me» – моя любимая песня из Glory, и я хотел выразить ей немного любви!!!!!! P.S. Дизайнер @alexandermcqueen подарил мне черный длинный кружевной пиджак…. Это так чертовски круто... Спасибо! Psssss я снимала это две ночи назад», – написала Спирс под роликом, обозначив авторство одного из нарядов.

Поклонники, как обычно, просто засыпали звезду приятными словами. В комментариях они упомянули как таланты популярной певицы, так и ее стройность и красоту. «Абсолютно прекрасна», «Королева», «Худышка», «Ты выглядишь потрясающе, Бритни!», «Бритни фешн вик», «Самый лучший инста-аккаунт на земле», «Вау, ты выглядишь невероятно»…

... и танцевать (видео: instagram.com/britneyspears)

Напомним, ранее певица показала образ, который был не столь популярен у ее подписчиков. Певица надела ярко-желтую блузу в белый горох со спущенной линией плеч, рукавами-фонарикам и минимальной длины. В дополнение к ней она подобрала шорты с низкой посадкой – такие же носила девушка на пике популярности в 90-х. Дополнили наряд чокер, бусы, а также высокий хвост. Фанаты возмутились, написав, что Спирс одевается так, словно на дворе 90-е. По их мнению, Спирс давно следует выбрать что-то более актуальное.

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Автор: Lite