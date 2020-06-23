Любовь на пляже: Бритни Спирс порадовала романтичными фото с молодым бойфрендом

Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица наслаждается летом

Бритни Спирс порадовала новыми фото со своим возлюбленным Сэмом Асгари. Влюбленная парочка отправилась на берег океана. Молодые люди насаждаются прогулками, купанием, загорают и просто счастливым временем, проведенным вдвоем. Для романтичного пляжного свидания Бритни подобрала розовый купальник с леопардовой расцветки полосами. А ее парень красуется в шортах и белой майке.

На горячих фото они в который раз похвастались своими отлично прокачанными телами. Из аксессуаров они предпочли классику – солнцезащитные очки, певица также не обошлась даже на пляже без чокера. Также оба примерили защитные маски. Парочка сделала несколько селфи в них, подавая отличный пример поклонникам. Но в то же время многие из них отметили, что маски на пляже смотрятся слегка нелепо. Фото певица подписала коротко и емко: «Все, что тебе нужно – это любовь и пляж». Бойфренд девушки, который, напомним, намного моложе ее, также запостил эти фото себе на страницу. «Как насчет пляжа, который заставляет нас забыть обо всем?», – написал он.

Певица порадовала поклонников романтикой (фото: instagram.com/britneyspears)

Поклонники, как обычно, буквально засыпали страницу Спирс комментариями. Многие отметили стройное тело звезды. Также назвали пару просто идеальной. Были и те, кто в который раз выразил звезде свою бесконечную любовь.

Ты – причина, по которой я дышу. Ты даешь мне жизнь, королева

Если вы спите в одной кровати, нет причины надевать маски на пляже

Королева быть умной и надевать маску

Брит, нанеси солнцезащитный крем, я волнуюсь за тебя

Барби и Кен

Малыши, вы такие милые

Вы такие милые и прикольные

Королева пляжа, моря, песка и волн!

Королева бикини

Самая лучшая пара навсегда

Буквально моя любимая пара

Влюбленные птички

Я думаю, тебе будет ок без маски на пляже

Надеюсь, ты счастлива, красотка! Ты заслуживаешь того, чтобы быть счастливой

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/britneyspears)

Напомним, пара начала встречаться несколько лет назад, после совместной работы над клипом певицы. Сэм играл в нем роль рокового соблазнителя, вокруг которого крутится масса красоток. Разумеется, Бритни победила всех. Вскоре отношения из экранных перешли в формат реальных. По словам знакомых певицы, ни один из ее предыдущих парней не был столь достойным спутником жизни.

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Автор: Lite