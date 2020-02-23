Соблазнительная Тина Кароль в боди ошеломила акробатическими трюками в финале Нацотбора

Как стало известно в финале Национального отбора, который состоялся в Киеве 22 февраля, группа Go_A с украинской фольклорной песней "Соловей" будет представлять на Евровидение 2020 Украину. В этот вечер на сцену также вышли некоторые звезды украинского шоу-бизнеса - беременная вторым ребенком Джамала, а также член жюри конкурса Тина Кароль. К слову, во время выступления участников она сделала громкое заявление, которое повергло всех в шок.

Перед самым объявлением результатов Тина порадовала зрителей своим эффектным выступлением, исполнив попурри из собственных песен.

Сначала звезда появилась на сцене в стильном мужском костюме оверсайз от украинского бренда TTSWTRS и спела песню "Вільна", которую записала совместно с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной. В какой-то момент артистка продемонстрировала стойку на руках, после которой начала оголяться.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Кароль осталась в одном лишь черном боди, в котором исполнила свой хит "Ніжно". В конце выступления она ошеломила зрителей эффектными акробатическими трюками на стуле, восхищая физической формой и растяжкой.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Эротические па не оставили равнодушными поклонников, которые щедро засыпали звезду комплиментами.

Ухххх! горячая Тиночка! Все вокруг в огне

Богиня украинской сцены и музыки

Я в восторге! Молодец, Тина! БРАВО!

Це було неймовірно круто

Бомба

Дуже гарна. Дуже гарний виступ

Ой, вы глядите, шо ця жиночка вытворяе

огонь на сцене, дело голоса Тины

Тін,ти кайф!

Огооонь

Глаз оторвать невозможно

Це будо гаряче

Вы всецело отдаёте себя сцене и зрителям, вы Артистка с большой буквы, дякуемо вам за це

Хороша чертовка

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль в 2006 году представляла Украину на Евровидении, которое проходило в Афинах (Греция). Тогда певица исполнила композицию Show Me Your Love и заняла 7 место.

Ранее Тина Кароль показала соблазнительный образ в красном платье с внушительным декольте.