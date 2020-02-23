ru
ua

Соблазнительная Тина Кароль в боди ошеломила акробатическими трюками в финале Нацотбора

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Певица устроила яркий перформанс на сцене Нацотбора

Как стало известно в финале Национального отбора, который состоялся в Киеве 22 февраля, группа Go_A с украинской фольклорной песней "Соловей" будет представлять на Евровидение 2020 Украину. В этот вечер на сцену также вышли некоторые звезды украинского шоу-бизнеса - беременная вторым ребенком Джамала, а также член жюри конкурса Тина Кароль. К слову, во время выступления участников она сделала громкое заявление, которое повергло всех в шок.

Перед самым объявлением результатов Тина порадовала зрителей своим эффектным выступлением, исполнив попурри из собственных песен.

Сначала звезда появилась на сцене в стильном мужском костюме оверсайз от украинского бренда TTSWTRS и спела песню "Вільна", которую записала совместно с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной. В какой-то момент артистка продемонстрировала стойку на руках, после которой начала оголяться.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Кароль осталась в одном лишь черном боди, в котором исполнила свой хит "Ніжно". В конце выступления она ошеломила зрителей эффектными акробатическими трюками на стуле, восхищая физической формой и растяжкой.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Эротические па не оставили равнодушными поклонников, которые щедро засыпали звезду комплиментами.

  • Ухххх! горячая Тиночка! Все вокруг в огне
  • Богиня украинской сцены и музыки
  • Я в восторге! Молодец, Тина! БРАВО!
  • Це було неймовірно круто
  • Бомба
  • Дуже гарна. Дуже гарний виступ
  • Ой, вы глядите, шо ця жиночка вытворяе
  • огонь на сцене, дело голоса Тины
  • Тін,ти кайф!
  • Огооонь
  • Глаз оторвать невозможно
  • Це будо гаряче
  • Вы всецело отдаёте себя сцене и зрителям, вы Артистка с большой буквы, дякуемо вам за це
  • Хороша чертовка

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль в 2006 году представляла Украину на Евровидении, которое проходило в Афинах (Греция). Тогда певица исполнила композицию Show Me Your Love и заняла 7 место.

Ранее Тина Кароль показала соблазнительный образ в красном платье с внушительным декольте.

"Этих актеров хотел убить": Михаил Кукуюк признался, почему ревновал маму к ее коллегам Итальянец, француз и модель: за кого собираются замуж участницы "Топ-модели по-украински" (фото)
Читать все новости