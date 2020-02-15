Вот это декольте! Тина Кароль сверкнула пышным бюстом в провокационном наряде

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Артистка провела автограф-сессию в соблазнительном образе

Тина Кароль последний год радует и будоражит своих многочисленных поклонников весьма откровенными и пикантными образами. При этом певица умеет подчеркнуть свою женственность и сексуальность, не переходя черту дозволенного. Так, в День влюбленных звезда сделала фанам особый подарок, выложив в сети жаркое фото в одном белье.

А на днях Тина побывала во Львове, где устроила автограф-сессию в рамках промо-компании духов собственного бренда. Атмосферными кадрами со встречи она поделилась в своем Instagram, вызвав волну восхищения своим выбором наряда.

Кароль блистала в эффектном красном платье в пол, которое подчеркнуло все изгибы ее точеной фигуры. Провокационной изюминкой лука является очень глубокий вырез в районе декольте, позволяющий полюбоваться на аппетитный бюст знаменитости. При этом никаких лямок от белья не наблюдается.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Отметим, что роскошный наряд артистки - от украинского бренда Crystal.

"Автограф-сессия во Львове в рамках промо-компании духов Tina by Tina Karol", - говорится в описании к ярким фото.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фолловеры не смогли сдержать эмоций и засыпали любимую артистку восхищенными комплиментами.

Какое декольте. Идеальная!

Самая-самая милая и прекрасная

Вау вау вау, нереально красивая

Вауууу, платье. Красивая, счастливая. Безумно люблю и жду встречи

Любимая

шикарна!

Ты невероятная

Безумно красивая

Бусинка

Яка вже гарна

Ви чарівна, Ви надихаєте

Влюбилась с этот образ, ты была шикарна

Неймовірна посмішка

Само совершенство!!!

Платье-огонь

Вы оставили слеееед, по которому все будут балдееееть

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль показала, как делает мейкап у зеркала. Она ловко орудует кистью и поправляет макияж.