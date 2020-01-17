Соблазнительная Тина Кароль блистала на презентации Голосу країни 10 в полупрозрачном корсете

Певица выбрала для выхода в свет эффектный наряд от лондонского дизайнера
Уже через несколько дней состоится премьера 10-го юбилейного сезона вокального шоу Голос країни - смотрите 19 января на телеканале «1+1». А на днях в Киеве состоялась презентация проекта, которую посетила одна из звездных тренеров Тина Кароль. Певица, которая ранее сделала неожиданное признание о новом сезоне шоу, блистала в этот вечер в эффектном наряде от лондонского дизайнера David Koma.
На своей странице в Instagram Тина поделилась яркими кадрами с мероприятия, на которых можно рассмотреть ее лук во всей красе. Кароль запечатлена в черно-белом комбинезоне с полупрозрачной корсетной вставкой и тонким поясом, подчеркнувшим ее точеную талию.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Завершают впечатляющий образ звезды туфли на шпильке, красивая укоадка и яркий макияж с акцентом на губы.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Поклонники артистки пришли в восторг от ее соблазнительного аутфита, о чем поспешили сообщить в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, ранее Тина Кароль вызвала фурор экстремальным декольте в платье за 10 000 гривен.