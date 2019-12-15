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Богиня совершенства: Тина Кароль поразила чувственным фото в шелках

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.12.2019 - 19:24
Богиня совершенства: Тина Кароль поразила чувственным фото в шелках
Тина Кароль восхитила поклонников фотографией в шелках (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль показала снимок, на котором позирует в элегантном платье

Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями. На этот раз артистка опубликовала на своей странице в Instagram коллаж из двух чувственных фото.

На новой фотографии певица позирует на черном кожаном диване. При этом на Тине Кароль надето элегантное шелковое платье. Ее волосы спускаются на плечи,а на губах - фирменная красная помада.

Богиня совершенства: Тина Кароль поразила чувственным фото в шелках

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Пользователи сети пришли в восторг от нового снимка артистки. Вот что они пишут.

  • Люблю вас очень сильно;
  • Непревзойденная! Вы мой кумир! Во всем хочу быть похожей на Вас;
  • Огонь;
  • Красавица;
  • Совершенство;
  • Тина Кароль выглядит очень элегантно, и изящно, ей очень идет это платье, в ней она выглядит такой красивой, и яркой;
  • Роскошь;
  • Горячо;
  • Богиня;
  • Как же красиво;
  • Тина, что ты с нами творишь? Нельзя с утра, да еще и в воскресение нас шокировать своей красотой. Не женщина, а огонь.

Богиня совершенства: Тина Кароль поразила чувственным фото в шелках

Богиня совершенства: Тина Кароль поразила чувственным фото в шелках

Богиня совершенства: Тина Кароль поразила чувственным фото в шелках

Богиня совершенства: Тина Кароль поразила чувственным фото в шелках

Богиня совершенства: Тина Кароль поразила чувственным фото в шелках

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Тина Кароль и Юлия Санина поразили чувственным дуэтом. Две известные украинские певицы записали совместную песню, которая стала официальным саундтреком к фильму "Віддана".

Ранее сообщалось о том, что Кароль сразила фанатов своим фото. Звезда выложила фото с соблазнительным декольте. Фанаты певицы сразу же отреагировали на ее фото, одни сравнили ее с "кошечкой", другие - с "львицей".

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