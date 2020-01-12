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Ослепительная Тина Кароль вызвала фурор экстремальным декольте в платье за 10 000 гривен

Lite » Мода 12.01.2020 - 15:19
Ослепительная Тина Кароль вызвала фурор экстремальным декольте в платье за 10 000 гривен
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица выбрала наряд одного из любимых украинских брендов

Украинская поп-дива Тина Кароль сразу после новогодних праздников исчезла с поля зрения поклонников. Скорее всего, звезда просто отдыхает и набирается сил перед стартом нового сезона шоу Голос країни 10, который скоро должен стартовать на экрнах, ведь после "слепых прослушиваний" в записи начнутся настоящие батлы за звание лучшего из лучших. Певица вновь будет кружить голову умопомрачительными нарядами, которые ее фаны привыкли пристально изучать. А пока Тина решила побаловать поклонников результатами роскошного фотосета в воздушном вечернем платье.

Артистка облачилась в невесомый наряд цвета марсала с пышной прозрачной юбкой из тюля, усыпанной блестками, пикантным тугим корсетным лифом, который подчеркнул ее роскошный бюст и приспущенной линией плечей. Вечернее платье авторства одного из любимых украинских брендов Тины - Dafna May. Стоимость платья на официальном сайте составляет 10 700 грн.

Ослепительная Тина Кароль вызвала фурор экстремальным декольте в платье за 10 000 гривен

Скриншот фото с сайта (ua.dafnamay.com)

Для фотосета певица выбрала традиционный макияж с акцентом на алые губы с помадой глубокого винного оттенка. Ее волосы были уложены в объемные крупные локоны. На этот раз поп-дива предпочла обойтись без украшений.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Роскошный праздничный образ вызвал ажиотаж в сети – поклонники звезды тут же начали называть ее принцессой и даже королевой.

  • Какая красавица! Очень удачная фотосессия!
  • Шик и блеск
  • Принцесса
  • Такая хорошенькая
  • Красуня
  • Куколка
  • Тинка –картинка
  • Просто супер
  • Королева
  • Какая красивая! Принцесса
  • Эталон женственности и силы духа

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль заворожила пикантным фотосетом, засветив стройные ножки.

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