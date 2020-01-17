Спокуслива Тіна Кароль блищала на презентації Голосу країни 10 в напівпрозорому корсеті

Вже через кілька днів відбудеться прем'єра 10-го ювілейного сезону вокального шоу Голос країни - дивіться 19 січня на телеканалі «1+1». А днями в Києві відбулася презентація проекту, яку відвідала одна із зіркових тренерів Тіна Кароль. Співачка, яка раніше зробила несподіване зізнання про новий сезон шоу, блищала в цей вечір в чудовому вбранні від лондонського дизайнера David Koma.

На своїй сторінці в Instagram Тіна поділилася яскравими кадрами з заходу, на яких можна розглянути її лук у всій красі. Кароль відображена в чорно-білому комбінезоні з напівпрозорою корсетною вставкою і тонким поясом, що підкреслив її витончену талію.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Завершують вражаючий образ зірки туфлі на шпильці, красива укоадка і яскравий макіяж з акцентом на губи.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники артистки прийшли в захват від її спокусливого аутфита, про що поспішили повідомити в коментарях.

Гарна така

Королева

Дівчинка-кокетка

Якщо Dan Balan надихає

Краща, кохаю безмежно!!!. Тіна ти співачка не тільки України, а всього світу. Твої пісні звучать по всьому світу. Ти найкраща, люблю дуже сильно

Як завжди шикарна!!!

найкрасивіша

Чудова красуня inside & out! LOVE LOVE LOVE

Цей образ молодить вас, як 20 літня дівчина тут

Сама найкраща

Красуня

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль викликала фурор екстремальним декольте в сукні за 10 000 гривень.