Соблазнительная Лилия Ребрик в ультракоротком "леопардовом" пеньюаре сверкнула ножками

Лилия Ребрик не успела вернуться из романтического отпуска на Мальдивах с мужем Андреем Диким, как с головой окунулась в работу. Она совмещала утренние эфиры и гастроли с театром, а свободного времени с таким плотным графиком у ведущей не оставалось даже на полноценный отдых и сон. Артистка шутит, что на гастролях успела выспаться, ведь обычно она встает в 4 утра, чтобы успеть на прямой эфир программы на канале Украина. Не успела звезда перевести дыхание, как начались съемки в кино.

Так, Лилия поделилась одним из своих пикантных "экранных" образов. Правда, над каким проектом работает, не уточняла.

Теледива позирует в коротком кокетливом атласном пеньюаре с "хищным" анималистическим принтом. Поверх игривого наряда она набросила плотный махровый халат. "С корабля на бал", - шутливо подписала снимок Лилия.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Кстати, муж Лилии Ребрик так скучает по своей занятой и востребованной жене, что готов делать для нее сюрпризы и ради времени, проведенного вместе, может заглянуть к ведущей на работу. Так, Андрей приятно шокировал теледиву, внезапно появившись в студии утренней передачи.

К слову, дома Лилию с нетерпением ждет не только муж, но и две доченьки – Диана и Полина. И если старшая уже школьница, к тому же по характеру очень самостоятельная и дисциплинированная, то маленькая Поля, которой нет еще и двух лет, практически не разлучна с мамой. К тому же, малышка находится на грудном вскармливании, и ее связь с мамой ощущается особо тесно. Лилии стоило немалых усилий отлучить девочку от груди, к тому же и сама звездная мама тяжело переживала этот непростой, но необходимый процесс.