До слез: Лилия Ребрик растрогала честным признанием о младшей доченьке

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик поделилась с пользователями новой информацией о дочери

Лилия Ребрик не перестает радовать своих поклонников то новыми фотографиями, то новыми рассказами о своей семье. На этот раз популярная телеведущая рассказала о своей младшей дочери Полине, которой всего 1 год и 8 месяцев.

Ребрик рассказала, что как только она едет на гастроли, то сразу же начинает сильно скучать по своим детям. Она пересматривает фотографии и постоянно звонит, чтобы узнать, как поживают ее дочери.

Телеведущая откровенно рассказала об окончании грудного вскармливания. Она отметила, что старшую дочь Диану кормила грудью ровно 1 год и 4 месяца.

Лилия Ребрик с дочерями (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Помню, именно в новогоднюю ночь я дала Диане "праздничную титю" и привет взрослая жизнь. Мне говорили, что это стресс для ребенка, но оказалось, что это стресс больше для мамы. Потому что Диана и не вспоминала - не дают, так не дают. Самодостаточность в ней уже тогда зашкаливала. А мне тогда даже грустно было, что она и не вспоминает. Я наслушалась историй, как дети плачут, не отпускают маму, маме приходится ехать из дома на несколько дней, чтобы ребенок привык", - рассказала Ребрик.

При этом она отметила, что с младшей дочерью все наоборот, она от рождения "мамина дочка". И она всегда с нетерпением ждала, когда, мама будет ее кормить грудным молоком.

В последнее время Полина могла спокойно подойти к маме, если она сидела на диване, задрать футболку и стоя взять то, что ей нужно. Лилия подумала, что пора уже заканчивать с этим, но дочь не хотела это прекращать.

"И я скажу вам, не слишком и я хотела "отпускаться". Так хочется продлить эти моменты ... это ощущение абсолютного счастья ... это уединение тебя с ребенком ... эти бесценные моменты, когда ты просто молчишь и смотришь ребенку в глаза, а она спокойно нямает и засыпает ... Ты - мама и это лучшее, что ты сделала в своей жизни. И вот перед поездкой в ​​теплые края я сознательно настроилась заканчивать грудное вскармливание. Даже кормя Польку перед отъездом, сказала ей об этом. Она как будто поняла о чем говорилось, ручками потянула меня за шею и обняла", - написала телеведущая.

Напомним, что Лилия Ребрик в эффектном платье с разрезом похвасталась на работе мальдивским загаром.