С тобой на край света: Лилия Ребрик сразила романтикой с мужем на Мальдивах

Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая показала новое фото с отдыха

Лилия Ребрик впервые за долгое время отдыхает вместе с мужем Андреем Диким без детей. Украинская телеведущая уже успела показать видео, на котором она беззаботно плавает в теплой воде. Теперь же на своей странице в Instagram она выложила новую фотографию с мужем.

На фотографии Лилия Ребрик стоит в обнимку с мужем. На ней надет яркий красный сарафан и солнцезащитные очки. На Андрее Диком можно заметить белую рубашку и темные шорты.

Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Андрей Дикий, с тобой хоть на край света", - подписала снимок телеведущая.

Пользователи сети также прокомментировали фотографию звездной пары.

Вы очень красивая пара;

Вы очень хорошие, позитивные люди... Я удивляюсь, как в вашем темпе жизни, удается оставаться всегда улыбающейся? Всех благ вам, с праздником!!!

Хорошо;

Будьте благословенны вы и ваши детки, и будущие внуки, и правнуки. Хорошего вам отдыха!

Огонь;

Вы без деток, решили некоторое время принадлежать только друг другу. Это время бесценно! Берегите друг друга!

Супер пара. Пример для многих;

Вы прекрасная пара, пусть таких будет все больше и больше, где царит взаимная любовь;

Да, любовь - это прекрасно! Любви вам бесконечной!

Я редко пишу комментарии, но дай вам Бог такого счастья на долгие лета.

Скриншоты с Instagram

Стоит отметить, что на отдыхе Лилия Ребрик встретила своего коллегу Дмитрия Танковича с женой. Это стало настоящим сюрпризом для ведущих.

Напомним, что Лилия Ребрик с мужем покорили пользователей сети страстным "мальдивским танго" на пляже.