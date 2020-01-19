С тобой на край света: Лилия Ребрик сразила романтикой с мужем на Мальдивах

Ведущая показала новое фото с отдыха
Лилия Ребрик впервые за долгое время отдыхает вместе с мужем Андреем Диким без детей. Украинская телеведущая уже успела показать видео, на котором она беззаботно плавает в теплой воде. Теперь же на своей странице в Instagram она выложила новую фотографию с мужем.
На фотографии Лилия Ребрик стоит в обнимку с мужем. На ней надет яркий красный сарафан и солнцезащитные очки. На Андрее Диком можно заметить белую рубашку и темные шорты.
Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Андрей Дикий, с тобой хоть на край света", - подписала снимок телеведущая.
Пользователи сети также прокомментировали фотографию звездной пары.
Скриншоты с Instagram
Стоит отметить, что на отдыхе Лилия Ребрик встретила своего коллегу Дмитрия Танковича с женой. Это стало настоящим сюрпризом для ведущих.
Напомним, что Лилия Ребрик с мужем покорили пользователей сети страстным "мальдивским танго" на пляже.