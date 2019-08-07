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Снижает аппетит: диетолог назвала полезное масло для похудения

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.08.2019 - 08:45
Снижает аппетит: диетолог назвала полезное масло для похудения
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт назавала масло, которое помогает обуздать аппетит и похудеть

Растительные масла могут не только разнообразить рцион, но и принести немало пользы. Профессиональный диетолог-нутрициолог Лора Филиппова утверждает, что, например, льняное масло полезно для женского здоровья, а также может прийти на помощь худеющим. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Льняное масло и семя льна очень полезны, особенно для женского здоровья, а также незаменимы для тех, хто желает нормализовать свой вес.

Масло получают из семян льна холодным прессованием (в семенах льна его содержится до 48 %). Именно при технологии холодного отжима масло сохраняет свои целебные свойства и может использоваться в лекарственных целях.

Снижает аппетит: диетолог назвала полезное масло для похудения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Масло из семян льна может иметь цвет от коричневого до золотистого (в зависимости от степени очистки). Оно имеет небольшой срок хранения и, если начало горчить, то уже есть его не стоит.

По биологической ценности масло из семени льна занимает первое место среди других пищевых растительных масел и содержит массу полезных для организма веществ (полиненасыщенные кислоты, витамины F, A, E, B, K, насыщенные жирные кислоты (10% состава). Льняное масло - источник растительных Омега 3.

Снижает аппетит: диетолог назвала полезное масло для похудения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Плюсы употребления льняного масла:

  • прекрасный иммуномодулятор - укрепляет иммунитет.
  •  женщинам - способствует нормализации гормонального фона, улучшает самочувствие в предменструальный и климактерический период.
  • мужчинам - регулярное употребление льняного масла повышает потенцию, способствует выработке половых гормонов.
  • при регулярном употреблении снижается уровень холестерина в крови в среднем на 25%, триглицеридов – на 65%, снижается вязкость крови и повышается эластичность кровеносных сосудов.
  • нормализует работу всей пищеварительной системы человека: улучшает функцию печени, способствует лечению колитов, гастритов, устраняет запоры, изжогу, оказывает противопаразитарное действие.

Снижает аппетит: диетолог назвала полезное масло для похудения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эффективно при нормализации веса! Регулирует липидный обмен, снижает уровень "плохих" жиров, нормализует работу кишечника, помогает снизить аппетит, стимулируя центр насыщения.

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