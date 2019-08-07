ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Знижує апетит: дієтолог назвала корисне масло для схуднення

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.08.2019 - 08:45
Знижує апетит: дієтолог назвала корисне масло для схуднення
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назавала масло, яке допомагає приборкати апетит і схуднути

Рослинні олії можуть не тільки урізноманітнити рцион, але і принести чимало користі. Професійний дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова стверджує, що, наприклад, лляна олія корисна для жіночого здоров'я, а також може прийти на допомогу тим, хто худне. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Лляне масло і насіння льону дуже корисні, особливо для жіночого здоров'я, а також незамінні для тих, хто бажає нормалізувати свою вагу.

Масло отримують з насіння льону холодним пресуванням (у насінні льону міститься до 48 %). Саме за технологією холодного віджимання масло зберігає свої цілющі властивості і може використовуватися в лікарських цілях.

Знижує апетит: дієтолог назвала корисне масло для схуднення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Олія з насіння льону може мати колір від коричневого до золотистого (залежно від ступеня очистки). Воно має невеликий термін зберігання, якщо початок гірчити, то вже його не варто.

За біологічної цінності олія з насіння льону займає перше місце серед інших харчових рослинних масел і містить масу корисних для організму речовин (поліненасичені кислоти, вітаміни F, A, E, B, K, насичені жирні кислоти (10% складу). Лляна олія - джерело рослинних Омега 3.

Знижує апетит: дієтолог назвала корисне масло для схуднення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Плюси вживання лляної олії:

  • прекрасний імуномодулятор - зміцнює імунітет.
  • жінкам - сприяє нормалізації гормонального фону, покращує самопочуття в передменструальний і клімактеричний період.
  • чоловікам - регулярне вживання лляної олії підвищує потенцію, сприяє виробленню статевих гормонів.
  • при регулярному вживанні знижується рівень холестерину в крові в середньому на 25%, тригліцеридів – на 65%, знижується в'язкість крові і підвищується еластичність кровоносних судин.
  • нормалізує роботу всієї травної системи людини: покращує функцію печінки, сприяє лікуванню колітів, гастритів, усуває запори, печію, надає протипаразитарну дію.

Знижує апетит: дієтолог назвала корисне масло для схуднення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ефективно при нормалізації ваги! Регулює ліпідний обмін, знижує рівень "поганих" жирів, нормалізує роботу кишечника, допомагає знизити апетит, стимулюючи центр насичення.

Раніше дієтолог Олена Кален озвучила топ-3 ефективних способи подолати переїдання і харчові розлади.

До речі, дієтолог Алла Манайкина розвіяла міфи про підсолоджувачы і цукрозамінники в раціоні тих, хто худне.

Також експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина розповіла, як позбавлятися від зайвих кілограмів після відпустки.

Топ-7 продуктів, які можна їсти на ніч: список дієтолога Максимум користі: дієтолог назвала важливу страву в раціоні тих, що худне
Новини України правильное питаниесхудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся