Знижує апетит: дієтолог назвала корисне масло для схуднення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назавала масло, яке допомагає приборкати апетит і схуднути

Рослинні олії можуть не тільки урізноманітнити рцион, але і принести чимало користі. Професійний дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова стверджує, що, наприклад, лляна олія корисна для жіночого здоров'я, а також може прийти на допомогу тим, хто худне. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Лляне масло і насіння льону дуже корисні, особливо для жіночого здоров'я, а також незамінні для тих, хто бажає нормалізувати свою вагу.

Масло отримують з насіння льону холодним пресуванням (у насінні льону міститься до 48 %). Саме за технологією холодного віджимання масло зберігає свої цілющі властивості і може використовуватися в лікарських цілях.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Олія з насіння льону може мати колір від коричневого до золотистого (залежно від ступеня очистки). Воно має невеликий термін зберігання, якщо початок гірчити, то вже його не варто.

За біологічної цінності олія з насіння льону займає перше місце серед інших харчових рослинних масел і містить масу корисних для організму речовин (поліненасичені кислоти, вітаміни F, A, E, B, K, насичені жирні кислоти (10% складу). Лляна олія - джерело рослинних Омега 3.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Плюси вживання лляної олії:

прекрасний імуномодулятор - зміцнює імунітет.

жінкам - сприяє нормалізації гормонального фону, покращує самопочуття в передменструальний і клімактеричний період.

чоловікам - регулярне вживання лляної олії підвищує потенцію, сприяє виробленню статевих гормонів.

при регулярному вживанні знижується рівень холестерину в крові в середньому на 25%, тригліцеридів – на 65%, знижується в'язкість крові і підвищується еластичність кровоносних судин.

нормалізує роботу всієї травної системи людини: покращує функцію печінки, сприяє лікуванню колітів, гастритів, усуває запори, печію, надає протипаразитарну дію.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ефективно при нормалізації ваги! Регулює ліпідний обмін, знижує рівень "поганих" жирів, нормалізує роботу кишечника, допомагає знизити апетит, стимулюючи центр насичення.

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