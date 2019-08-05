"Послеоптускной" детокс: как избавиться от лишних кило после отдыха

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Эксперт по похудению рассказала, откуда на самом деле берутся лишние объемы

На отдыхе мы позволяем себе расслабиться не только телом и душой, но и часто забыть об ограничениях в питании, наслаждаясь деликатесами местной кухни. Желание попробовать все и сразу по приезду домой может сыграть злую шутку – предательские кило тут же покажут напольные весы. В попытке избавиться от лишнего многие прибегают к эспресс-диетам, разгрузочным дня и жестким ограничениям в питании, но что работает по-настоящему? Об этом на своей странице в Instagram написала эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина.

Диетолог пояснила, что, скорее всего, за неделю-две отпуска вы не набрали 2 кг жира. Это сделать не так-то просто. А лишние объемы - это большей частью отеки.

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Вода участвует во всех процессах в организме, постоянно в нем циркулирует. Если клетки в нашем теле не получают с кровью питательные вещества - образуются застои. И, кстати, целлюлит - это тоже нарушение движения жидкости.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Жидкость приходит в клетку с кровью, а уходит с лимфой. Она проходит сквозь капилляры в межклеточное пространство, приносит туда питательные вещества и кислород, а оттуда идет дальше, внутрь клетки. Клетки состоят из цитоплазмы, которая поглощает все вещества.

Когда клетка забрала все, что ей нужно, остальное она "выбрасывает". И эти отработанные вещества и называются токсинами. Через клеточную мембрану, межклеточную жидкость, через стенки лимфатических сосудов эти вещества попадают в лимфу и выводятся через почки.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вы пьете недостаточно воды, она в организме будет задерживаться, вы будете отекать. Именно поэтому нам нужно пить 30-40 мл воды на 1 кг веса в день.

Что касается "послеотпускного" детокса, то эксперт советует вернуться к обычному, рациональному и сбалансированному питанию и провести пару активных жиросжигающих тренировок. И не забывать пить воду, о которой вы, возможно, во время отпуска забывали.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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