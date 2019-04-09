Смысл жизни: Горбунов растрогал признаниями об Осадчей и сыне

Популярный шоумен и телеведущий Юрий Горбунов всегда профессионально выглядит в кадре. Еще бы! Ведь рядом с ним часто работает любимая жена Катя Осадчая, которая является асом своего дела. Их пара давно стала синонимом надежного союза и крепкой семьи, а отношения - поводом для умиления. Юрий рассказал в интервью "Люкс ФМ" о романе с будущей супругой, а также переменах в жизни с появлением сына.

Шоумен заявил, что до начала отношений с Катей они были знакомы десять лет, но никогда не работали вместе над одной программой. И вот, вокальный проект "Голос країни" подарил им шанс лучше узнать друг друга, после чего пара стала буквально неразлучной.

"В начале наших отношений мы с Катей были знакомы уже 10 лет. Но за эти 10 лет мы ни разу не работали вместе. То есть Катя брала у меня интервью, мы виделись на каких-то вечеринках, мероприятиях, но то, что она будет моей женой, мне никогда в голову не приходило. А потом впервые в жизни мы вместе поработали на "Голосе ..." - и вот результат", - рассказал он.

Также ведущий признается, что старается все свободное время посвящать семье и сыну. Также они с женой стараются вместе путешествовать.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

"Мы стараемся уехать или улететь. Но когда у нас просто время выспаться, а потом побыть с ребенком, - это самое лучшее. Мы, безусловно, ходим иногда в гости и к бабушке, к нам приезжают гости. Были зимние походы на Рождество, на Старый Новый год. Это те семейные ценности, которые составляют основу жизни. Хотя лучший отдых, как по мне, это изменение места. Поэтому даже на один день уехать - это круто", - считает Юрий.

В жене Горбунова восхищает легкость и оптимистичное отношение к жизни, ведь Катя ко всему подходит просто, а Юрий старается перенять у любимой эту ценную черту характера.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

"Катя - такой человек, который легко принимает решения, менее озабочена. Вот она ко всему относится проще, и я учусь этого в нее. Катя легко ко всему относится, и мне это импонирует в ней", - отмечает ведущий.

Юрий признается, что уже давно превратил собственное "я" в "мы" - он с удовольствием дарит все свободное время общению в кругу семьи, и это для него лучше времяпровождение.

"В отношениях нет личного пространства. Отношения для того и есть, чтобы ты свое "я" превратил в "мы". И когда в собственном пространстве тебе комфортно со второй половиной, это и есть твой пространство. А если очень хочется быту в одиночестве, то можно это сделать где угодно. Но у меня такого желания нет, я, наоборот, с удовольствием провожу время в компании с женой, с сыном", - заявляет он.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/kosadcha)

Ведущий с удовольствием исполняет роль отца. Появление на свет ребенка сделало его более ответственным и дисциплинированным, а сын превратился в смысл жизни.

"Это смысл жизни, ответственность. Теперь, когда ты едешь за рулем и смотришь на спидометр, то понимаешь: "Господи, куда ты спешишь? Тебя дома ждут, поэтому езжай медленнее". Настоящая ответственность во всем, что происходит. Она и мотивирует, и дисциплинирует" – констатировал счастливый отец.

Ранее Катя Осадчая восхитила появлением в оригинальном платье на первом эфире шоу Голос країни 9, а также опубликовала селфи с мужем Юрием Горбуновым.

Кстати, Катя Осадчая в венке из цветов и Юрий Горбунов показали романтичное весеннее фото.