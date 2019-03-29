"Мавка и просто Юра": Осадчая и Горбунов умилили весенней романтикой

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Телеведущие восхитили романтическим кадром в весенних образах

Одна из самых романтичных семейных пар украинского шоу-бизнеса, телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, проводят вместе время не только дома, но и на работе, ведь они часто задействованы в одних и тех же проектах и встечаються на съемочной площадке. Впрочем, именно профессия соединила их судьбы. Они неустанно радуют поклонников совместными фото, которые вызывают умиление у интернет-публики. Так, Юрий опубликовал весеннее фото с женой, которую фаны тут же сравнили с Мавкой.

Катя запечатлена в наряде нежно-розовых оттенков. Она скомпоновала легкое, струящееся платье со свитером с V-образным вырезом, а также надела белоснежные оригинальные ботинки. На голове у знаменитости красуется венок из полевых цветов, а на шее – элегантная нить жемчуга.

Юрий предпочел классический образ – он облачился в черный пиджак, белую рубашку на выпуск, брюки темного оттенка и замшевые ботинки на шнуровке.

"Весна прийшла!" - подписал шоумен романтичный кадр с обворожительной женой.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Фотография пришлась по вкусу поклонникам. Они сравнили Катю с Мавкой и выразили свое восхищение творческой паре. Конечно же, больше всего комплиментов досталось обворожительной ведущей, которую поклонники также назвали "девушка-весна".

"Юрій, ох і гарна ваша Катерина. Дівчина – весна!", "Весна прийшла і Катя розцвіла!", "Сама чарівність", "Очень симпатично. Катя красотка!", "Які ви чудові і позитивні!", "Мавка і просто Юра!", "Для мене особисто, Ви сама найгарніша пара. Милуюся Вами", "Кать, ти справжня весна, надихаємось позитивом", - писали комментаторы.

Ранее Катя Осадчая очаровала нежным образом в шелковом платье нежного нюдового оттенка с мелким и деликатным цветочным принтом от Lake Studio.

К слову, Катя Осадчая пленила образом в оригинальной вышиванке от Юлии Магдыч.