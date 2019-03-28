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Девушка-весна! Осадчая умилила сеть "солнечным" образом (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.03.2019 - 22:54
Девушка-весна! Осадчая умилила сеть "солнечным" образом (фото)
Фото: Катя Осадчая (РБК-Украина)

Катя Осадчая анонсировала звездный репортаж с церемонии награждения The Brightest Looks

Катя Осадчая продолжила радовать своих поклонников снимками с якрими образами, которые будто "веснянки" - просят у переменчивой мартовской погоды больше солнца и тепла. На днях Киев накрывал пушистым одеялом мокрый снег, и известная телеведущая опубликовала в сети забавное "тематическое" фото. Теперь же она выложила в Instagram кадр, на котором показалась в легком платье с цветочным принтом.

Нынешний образ Осадчей дополнила светло-бежевая шляпка. 

Благодаря ее искренней улыбке, черно-белый снимок буквально светится. 

"Yesterday look! Когда внешним видом пытаешься призвать весну!" - подписала она фото.

Девушка-весна! Осадчая умилила сеть &quot;солнечным&quot; образом (фото)

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Также популярная шоувумен опубликовала целую порцию снимков и анонсировала звездный репортаж с церемонии награждения самых стильных The Brightest Looks 2018.

Он будет транслироваться в эту ссуботу, 30 марта, в программе "Светская жизнь".

 

The Brightest Looks 2018 (фото: instagram.com/kosadcha)

В комментариях к сообщению подписчики Осадчей осыпают ее комплиментами и сравнивают ее красоту с весной.

  • "Катя, вы прекрасно выглядите. Так держать!"
  • "Катя, вы как всегда волшебны!"
  • "Красавица";
  • "Прекрасна, как весна";
  • "Весна чувствуется даже через черно белое фото. У вас улыбка, которая излучает тепло! Катя, почему вы не снимаетесь в кино? Мне и не только интересно вас увидеть не только в светской жизни, но и в кино. Столько хороших историй о выдающихся женщинах";
  • "Девушка-весна!"

Как сообщалось ранее, недавно Катерина Осадчая очаровала ярким образом в цветастом платье-вышиванке от Юлии Магдыч. 

Также мы писали о том, что Осадчая показала в сети фото в эффектном наряде вместе с очаровательным четырехлапым питомцем, одетым в "космический" серебристый комбинезон.

Напомним, недавно семейная пара телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова устроили себе уикенд в Европе.

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