На что смотришь? Ким Кардашьян засветила округлые формы в цветастых лосинах

Кардашьян заигрывает с поклонниками и дразнит их
Ким Кардашьян знает, как привлечь к своей персоне максимум внимания. "Королева инстаграма" очень часто удивляет, восхищает, а иногда и шокирует поклонников своими неожиданно откровенными образами. Не стало исключением и ее недавнее появление. Ким Кардашьян опубликовала серию фото, на которых светская львица буквально балансирует на грани стиля и китча.
Так, на серии снимков Ким Кардашьян позирует в экстремально облегающем костюме, состоящем из лосин и водолазки. При этом наряд полностью покрыт очень ярким принтом. Более того, ткань – с пролупрозрачным эффектом. Поэтому можно рассмотреть белье светской дивы.
Эффектная Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Свой образ Кардашьян дополнила велюровой сумочкой бордового оттенка. А также босоножками на шпильке. Пышная копна волос, как всегда, спадает на спину.
При этом Ким ее очередное мега эффектное появление никак не смущает. Более того, Кардашьян заигрывает с поклонниками:
"На что смотришь?", - игриво она спрашивает у фанов.
Эффектная Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Безусловно, поклонники Кардашьян буквально засыпали свою любимицу восторженными отзывами:
Напомним, ранее мы подбирали топ-5 самых несуразных образов Ким Кардашьян.
Также до этого Кардашьян в питоновом наряде сверкнула внушительным декольте.