На що дивишся? Кім Кардашян засвітила округлі форми в квітчастих лосинах

Кім Кардашян знає, як привернути до своєї персони максимум уваги. "Королева інстаграма" дуже часто дивує, захоплює, а іноді і шокує шанувальників своїми несподівано відвертими образами. Не стала винятком і її недавня поява. Кім Кардашян опублікувала серію фото, на яких світська левиця буквально балансує на грані стилю і кітчу.

Так, на серії знімків Кім Кардашян позує в екстремально облягаючому костюмі, що складається з лосині водолазки. При цьому наряд повністю покритий дуже яскравим принтом. Більш того, тканина – з напівпрозорим ефектом. Тому можна розглянути білизну світської діви.

Ефектна Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Свій образ Кардашян доповнила велюровою сумочкою бордового відтінку. А також босоніжки на шпильці. Пишна копиця волосся, як завжди, спадає на спину.

При цьому Кім її чергова мега ефектна поява ніяк не бентежить. Більш того, Кардашян заграє з шанувальниками:

"На що дивишся?", - вона грайливо запитує у фанів.

Ефектна Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Безумовно, шанувальники Кардашян буквально засипали свою улюбленицю захопленими відгуками:

Така гаряча штучка!

Більше таких фото, Кім!

О боже, мені складно тримати себе в руках.

Ці форми увійдуть в історію!

І їй 38 років, фігура – вогонь!

Мені б такі форми. Я так довго над цим працюю...

Просто богиня, не перестаю повторювати про це.

Не слухай нікого, ти прекрасна!

Нагадаємо, раніше ми підбирали топ-5 найбільш дивних образів Кім Кардашян.

Також до цього Кардашян в пітоновому вбранні блиснула значним декольте.