Ким Кардашьян в питоновом наряде сверкнула внушительным декольте (фото)

Ким Кардашьян

Светская львица поделилась фото с отдыха на Бали

Ким Кардашьян – одна из тех звезд, которые могут позволить себе "небывалую роскошь". Так, всемирно известная светская львица и "королева инстаграма" Кардашьян отличается тем, что может опубликовать фото или видео не в день события, а через пару недель, а то и месяц после него. В "эру постоянных онлайнов" это кажется чем-то невероятным. Но именитая красотка знает, что СМИ во всем мире будут с нетерпением ждать обновлений от нее. И неважно, когда именно она соизволит показать фото.

Так было и во время недавней поездки Ким Кардашьян и ее супруга Канье Уэста на Бали. Отметим, что пара отправилась за экзотикой еще пару недель назад. Тогда "королева инстаграма" постила только короткие видео в разделе сториз – и то один раз. Поклонники засыпали ее предыдущие посты просьбами показать хотя бы что-то с отдыха, но Кардашьян молчала.

И вот только теперь опубликовала несколько сочных фото с Бали.

Роскошная Ким Кардашьян на Бали

На снимках роскошная красотка позирует в откровенном наряде – мини-юбке и топе с питоновым принтом. При этом последний элемент гардероба демонстрирует роскошное декольте Ким Кардашьян.

Также в "эпицентре внимания" – точеная талия, округлые бедра, стройные ножки… Ким знает, как привлекать максимум внимания!

Свой образ светская львица дополнила не менее "хищными" украшениями: два браслета на правой руке гармонируют с принтом наряда. Длинный черные волосы лежат на плечах.

Также свой пост Кардашьян сопроводила коротким текстом, в котором отмечает, насколько сильно ей понравился отдых на Бали.

"Это одно из самых красивых мест, где я когда-либо была. Мы с Канье познакомиться с культурой и почувствовать атмосферу Бали – самого спокойного места на Земле. Вот несколько фотографий из моей поездки", - пишет Ким.

Напомним, что 18 апреля сама старшая из сестер известного семейства Кардашьян – Кортни – отметила свое 40-летие. Поздравить светскую львицу и бизнес-леди поспешили все члены ее обширной семьи. Конечно же, и Ким, которая действительно очень любит свою старшую сестру и часто проводит с ней время.

В честь такого события Ким Кардашьян опубликовала целую серию детский фото с Кортни.