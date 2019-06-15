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"Смогла выдохнуть": счастливая Яна Соломко заинтриговала огромной корзиной цветов


Певица намекнула на непростой период жизни, который остался позади

Украинская певица Яна Соломко, которая недавно вернулась на сцену, взяв творческий псевдоним Soyana, заставила поклонников поволноваться. Девушка стала редко появляться в соцсетях, хотя на то у нее были серьезные причины. За короткий промежуток времени Яна успела записать песню Bora Bora, а также снять клип в Грузии, причем заинтриговала появлением в кадре со жгучим брюнетом, которого фаны приняли за певца Дана Балана. Впрочем, такие глобальные перемены в творчестве сопровождались неурядицами в личной жизни девушки. Но, похоже, поклонникам артистки не о чем больше волноваться – в новом жизнеутверждающем посте на странице в Instagram Яна счастливо улыбается, позируя с огромной корзиной цветов.

Девушка призналась, что ей пришлось пройти через трудности и испытания, но, наконец-то, она смогла спокойно выдохнуть.

Яна также успела заинтриговать читателей и заявила, что вскоре поделится подробностями и расскажет о своих злоключениях.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

"Две недели меня не было с вами...Только сейчас смогла выдохнуть после происходящей ситуации в моей жизни... Она была очень не простая... Но не хочу вас грузить перед выходными. В понедельник расскажу вам свою историю. P.S. Спасибо друзьям за эти прекрасные цветы! Таких мне еще никто не дарил... Вы до сих пор переживаете за меня", - обратилась она со своей странички к поклонникам.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Комментаторы решили подбодрить девушку, которой явно сейчас нужна поддержка преданных фанов. Она не поскупились на комплименты и отметили красоту и масштабность впечатляющего букета.

"Очень красивый букет, вы просто красотка", "Очень красивый букет, а от кого, если не секрет?", "Какой шикарный букет вам подарили!", "Ого какой огромный букет, лучшие цветы для лучшей девушки", "Ого какой огромный букетище! И Вы такая счастливая", "Шикарные цветы для прекрасной принцессы", "Яночка, вы очень милая, красивая, умная, награда для любого мужчины. Букет просто вау!" - писали впечатленные фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, что Яна Соломко умилила сеть красочными фото доченьки Киры на прогулке.

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