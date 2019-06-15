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"Змогла видихнути": щаслива Яна Соломко заінтригувала величезною корзиною квітів


Співачка натякнула на непростий період життя, який залишився позаду

Українська співачка Яна Соломко, яка нещодавно повернулася на сцену, взявши творчий псевдонім Soyana, змусила шанувальників похвилюватися. Дівчина стала рідко з'являтися в соцмережах, хоча на те у неї були серйозні причини. За короткий проміжок часу Яна встигла записати пісню Bora Bora, а також зняти кліп у Грузії, причому заінтригувала появою в кадрі з жагучим брюнетом, якого фани прийняли за співака Дана Балана. Втім, такі глобальні зміни в творчості супроводжувалися негараздами в особистому житті дівчини. Але, схоже, шанувальникам артистки нема про що хвилюватися – у новому життєстверджуючому пості на сторінці в Instagram Яна щасливо посміхається, позуючи з величезною корзиною квітів.

Дівчина зізналася, що їй довелося пройти через труднощі і випробування, але, нарешті, вона змогла спокійно видихнути.

Яна також встигла заінтригувати читачів і заявила, що незабаром поділиться подробицями і розповість про свої пригоди.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

"Два тижні мене не було з вами...Тільки зараз змогла видихнути після кризової ситуації в моєму житті... Вона була дуже не проста... Але не хочу вас турбувати перед вихідними. У понеділок розповім вам свою історію. P. S. Дякую друзям за ці прекрасні квіти! Таких мені ще ніхто не дарував... Ви досі переживаєте за мене", - звернулася вона зі своєї сторінки до шанувальників.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Коментатори вирішили підбадьорити дівчину, якій явно зараз потрібна підтримка відданих фанів. Вона не поскупилися на компліменти і відзначили красу і масштабність вражаючого букета.

"Дуже красивий букет, ви просто красуня", "Дуже красивий букет, а від кого, якщо не секрет?", "Який шикарний букет вам подарували!", "Ого який величезний букет, найкращі квіти для кращої дівчини", "Ого який величезний букетище! І Ви така щаслива", "Шикарні квіти для прекрасної принцеси", "Яночка, ви дуже мила, красива, розумна, нагорода для будь-якого чоловіка. Букет просто вау!" - писали вражені фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, що Яна Соломко зворушила мережу яскравим фото донечки Кіри на прогулянці.

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