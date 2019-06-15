"Змогла видихнути": щаслива Яна Соломко заінтригувала величезною корзиною квітів

Українська співачка Яна Соломко, яка нещодавно повернулася на сцену, взявши творчий псевдонім Soyana, змусила шанувальників похвилюватися. Дівчина стала рідко з'являтися в соцмережах, хоча на те у неї були серйозні причини. За короткий проміжок часу Яна встигла записати пісню Bora Bora, а також зняти кліп у Грузії, причому заінтригувала появою в кадрі з жагучим брюнетом, якого фани прийняли за співака Дана Балана. Втім, такі глобальні зміни в творчості супроводжувалися негараздами в особистому житті дівчини. Але, схоже, шанувальникам артистки нема про що хвилюватися – у новому життєстверджуючому пості на сторінці в Instagram Яна щасливо посміхається, позуючи з величезною корзиною квітів.

Дівчина зізналася, що їй довелося пройти через труднощі і випробування, але, нарешті, вона змогла спокійно видихнути.

Яна також встигла заінтригувати читачів і заявила, що незабаром поділиться подробицями і розповість про свої пригоди.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

"Два тижні мене не було з вами...Тільки зараз змогла видихнути після кризової ситуації в моєму житті... Вона була дуже не проста... Але не хочу вас турбувати перед вихідними. У понеділок розповім вам свою історію. P. S. Дякую друзям за ці прекрасні квіти! Таких мені ще ніхто не дарував... Ви досі переживаєте за мене", - звернулася вона зі своєї сторінки до шанувальників.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Коментатори вирішили підбадьорити дівчину, якій явно зараз потрібна підтримка відданих фанів. Вона не поскупилися на компліменти і відзначили красу і масштабність вражаючого букета.

"Дуже красивий букет, ви просто красуня", "Дуже красивий букет, а від кого, якщо не секрет?", "Який шикарний букет вам подарували!", "Ого який величезний букет, найкращі квіти для кращої дівчини", "Ого який величезний букетище! І Ви така щаслива", "Шикарні квіти для прекрасної принцеси", "Яночка, ви дуже мила, красива, розумна, нагорода для будь-якого чоловіка. Букет просто вау!" - писали вражені фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, що Яна Соломко зворушила мережу яскравим фото донечки Кіри на прогулянці.