"Девочка-цветочек": Яна Соломко умилила фанов красочными фото дочки

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Малышка Кира примерила венок из одуванчиков

В последнее время в сети ходит много слухов о том, что Яна Соломко якобы рассталась со своим мужем. Сама артистка никак не комментирует данную информацию, однако проводит много времени с трехлетней дочерью Кирой, а также порадовала своих поклонников новостью о том, что она решила вернуться на сцену. Звездная мама решила воспользоваться наконец наступившими теплыми деньками и отправилась с малышкой на прогулку в парк.

На своей странице в Instagram Яна опубликовала красочные снимки очаровательной Киры, на которых девочка примерила венок из одуванчиков. Малышка, одетая в цветастые лосины, белую кофточку и желтую жилетку, с удовольствием позировала для мамы.

Фото: дочь Яны Соломко Кира (instagram.com/yana.solo)

"Доброе утрооооо. Как ваши дела, дорогие наши подружки???" - прокомментировала публикацию Яна.

Фото: дочь Яны Соломко Кира (instagram.com/yana.solo)

Подписчики Соломко оставили множество умиленных комментариев, называя Киру солнышком, цыпленком и цветочком.

"Такое солнышко)))) прелесть)))"

"Цыпленок маленький)))"

"И Вам доброе утро! Какая яркая девочка-цветочек)))"

"Какая солнечная! красотуля"

"Маленькая звездочка, класс!!!"

"Ой, а что это за солнышко такое маленькое?"

"Весняночка"

"Мамино сонечко!"

"Дуже гарнюня дівчинка-весна!!!"

"Солнышко лучистое"

"Маленька кульбаба"

"Модняшка"

Напомним, Яна Соломко взбудоражила пикантным фото в ванне.

Мы также сообщали, что Яна Соломко пожаловалась на непонимание близкого человека. Она с грустью констатировала, что ее не слышат и не хотят знать правду.

Ранее Яна Соломко растрогала фанов нежным фото с доченькой.