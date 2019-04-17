Обнаженная и в пене: Яна Соломко взбудоражила пикантным фото в ванне

Певица рассказала, как поддерживает свою красоту
Судя по всему, сейчас в жизни Яны Соломко настал непростой период. Недавно певица откровенно призналась, что начинает новую жизнь и готова к предстоящим изменениям. Девушка планирует вернуться в шоу-бизнес после значительного перерыва, а также проводит много времени с трехлетней дочуркой Кирой. Свои отношения с мужем артистка не комментирует, однако решила поделиться с подписчиками своего Instagram секретами красоты.
Яна опубликовала весьма пикантное фото, на котором она обнаженная лежит в ванне. Впрочем, все пикантные места красотки прикрыты пеной. В руках она держит зубную щетку.
Соломко напомнила о необходимости любить себя и ухаживать за своим телом.
"Девочки мои дорогие, любите себя! Не забывайте о том, что свою красоту надо поддерживать. Честно признаюсь, в салоне я бываю пару раз в году. Но мы даже вместе с доцей сами дома делаем масочки - творог, огурцы, фрукты... Но одно из, к чему я особо внимательна - это зубные пасты!" - поделилась певица.
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)
Пользователи сети восхитились красотой Яны и оставили множество восторженных комментариев, а также вопросов относительно ухода за лицом, телом и волосами.
Ранее Яна Соломко пожаловалась на непонимание близкого человека. Она с грустью констатировала, что ее не слышат и не хотят знать правду.
Мы также писали, что Яна Соломко поделилась красочными фото из Египта, где отдыхала с дочерью Кирой и своей мамой.