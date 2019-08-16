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"Смешно и приятно": Макс Барских удивил пикантными подробностями голого-розыгрыша

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.08.2019 - 14:08
"Смешно и приятно": Макс Барских удивил пикантными подробностями голого-розыгрыша
Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

Для Барских этот сюрприз был полной неожиданностью!

Макс Барских поделился забавным и одновременно пикантным розыгрышем, который организовали для него друзья. Так, за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телезрители увидят 24 августа в 20:00 на канале "Украина", популярный певец Макс Барских рассказал о самом удивительном розыгрыше в своей жизни. Примечательно, что до этого Барских вспомнил об опасной ситуации с назойливой поклонницей! Певец признался, что лифчики на сцене - уже привычная ситуация на его концертах.

По словам исполнителя, его частенько разыгрывают близкие друзья, но – весьма по-доброму.

"Самый приятный розыгрыш… хотя, скорее, получился сюрприз, случился на мой День рождения. Мои друзья сказали, что они все разъехались. И я в свой праздник возвращался домой уставший, и никак не ожидал увидеть то, что увидел. Мои друзья встретили меня… голыми, они все были с колпачками для дня рождения, но… на интимных местах: было безумно смешно и приятно", – поделился Макс Барских.

&quot;Смешно и приятно&quot;: Макс Барских удивил пикантными подробностями голого-розыгрыша

Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" также зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", НЕАНГЕЛЫ, "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Кстати, TAYANNA рассказала, как реагирует на хейтеров! При этом певица подчеркнула, что она не любит "зависать" в социальных сетях.

А вот Тарас Тополя рассказал, что подарил Алеше после рождения сыновей.

Режиссером праздничного шоу канала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

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Новости Украины день рожденияМакс Барских
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