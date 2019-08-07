Тарас Тополя рассказал, что подарил Алеше после рождения сыновей

Тарас Тополя и Алеша (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Конечно же, Тополя считает, что лучший подарок, который ему преподнесла жена - это дети!

Тарас Тополя скромно отметил, что когда речь заходит о подарках, то ему "ничего не надо". Так, за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа в 20:00, лидер популярной группы "Антитіла" Тарас Тополя признался, какие же сюрпризы они с Алешей делают друг другу.

По словам артиста, после рождения сыновей Марка и Романа он делал жене памятные подарки. Но они, говорит Тарас, – ничто, по сравнению с невероятным чувством отцовства.

"Дарил украшения, которые я выбирал специально для того, чтобы мы запомнили дни рождения наших детей. Но на самом деле это просто металлические побрякушки. Самый главный подарок – наши дети. Конечно же, это больше ее подарок мне, но я также принимал участие в этом процессе", – смеясь, рассказал лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

Ометим, что певица Алеша (Елена Кучер) и Тарас Тополя официально стали мужем и женой с лета 2013 года! В апреле 2013 у них родился сін Роман. А в ноябре 2015 - Марк.

Семья Тараса Тополи и Алеши (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Певица Алеша с сыновьями (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Тарас отмечает, что с годами делать подарки им с Алешей становится все труднее.

"Из предметов быта у нас все есть, какие-то чрезмерные вещи, например, одежда, украшения или гаджеты меня мало интересуют. Жена знает, что мне никогда ничего не надо. Поэтому стараемся делать какие-то приятности. Просто чем дальше живешь, тем больше понимаешь, что лучший подарок – это проведенное вместе время в покое и радости", – рассказал артист в интервью каналу "Украина".

Кстати, ранее в комментарии LITE Тарас Тополя откровенно рассказал об отношениях с Alyosha.

"Мы еще не прожили 10 лет вместе. Только движемся к этому, два года осталось. Но конечно, мы, как и другие семьи, переживаем некоторые драматические истории, иногда ссоримся, не понимаем друг друга, выясняем отношения. Собственно, от этого никуда не денешься. И кто бы не говорил на камеру или фальшиво не улыбался, не старался доказать, что отношения идеальны… Могу сказать по своему опыту, что это зачастую неправда. Потому что отношения — это работа над собой двух людей", — говорит Тарас Тополя.

Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" также зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу канала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.