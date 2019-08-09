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"Рядовая ситуация": Макс Барских вспомнил об опасной ситуации с назойливой поклонницей

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.08.2019 - 16:57
"Рядовая ситуация": Макс Барских вспомнил об опасной ситуации с назойливой поклонницей
Певец Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

Лифчики на сцене - привычная для Барских ситуация

Макс Барских рассказал о том, почему порой переживает за своих поклонниц. Об этом 29-летний поп-исполнитель признался за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телезрители увидят 24 августа в 20:00 на канале "Украина".

По словам артиста, иногда девушки, желая прикоснуться к нему, рискуют своим здоровьем.

"Да, лифчики кидают на сцену, случается. Можно сказать, что уже рядовая ситуация. Но иногда все куда серьезнее. Помню, я как-то шел к сцене, сквозь людей, и одна девушка так пыталась меня обнять, что чуть не упала по дороге. Но ей показалось мало, и она выбежала на сцену. Я был растерян, старался продолжать петь… Конечно, вскоре девушку увели со сцены – разумеется, культурно, но до сих пор помню, как был растерян", – отметил Макс Барских.

&quot;Рядовая ситуация&quot;: Макс Барских вспомнил об опасной ситуации с назойливой поклонницей

&quot;Рядовая ситуация&quot;: Макс Барских вспомнил об опасной ситуации с назойливой поклонницей

Певец Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

Отметим, что в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" также зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "Время и Стекло", MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", НЕАНГЕЛЫ, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KADNAY, Freedom-jazz, LETAY. Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Кстати, до этого Тарас Тополя рассказал, что подарил Алеше после рождения сыновей. Сам же певец скромно отметил, что ему "ничего не надо". 

Также напомним, что в начале этого года Макс Барских представил долгожданный альбом "7". Это уже пятый по счет альбом Макса Барских. Отмечается, что это уникальный микс достаточно интимных, но всегда откровенных, историй самого Макса. Композиции и стилистика альбома окутаны духом 80-х.

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Новости Украины певецМакс Барских
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