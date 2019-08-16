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"Смішно і приємно": Макс Барських здивував пікантними подробицями голого-розіграшу

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.08.2019 - 14:08
"Смішно і приємно": Макс Барських здивував пікантними подробицями голого-розіграшу
Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

Для Барських цей сюрприз був повною несподіванкою!

Макс Барських поділився забавним і одночасно пікантним розіграшем, який організували для нього друзі. Так, за лаштунками святкового шоу "З Днем народження, Україно!", яке телеглядачі побачать 24 серпня о 20:00 на каналі "Україна", популярний співак Макс Барських розповів про найдивовижніший розіграш у своєму житті. Примітно, що до цього Барських згадав про небезпечні ситуації з настирливою прихильницею! Співак зізнався, що ліфчики на сцені - вже звична ситуація на його концертах.

За словами виконавця, його частенько розігрують близькі друзі, але – дуже по-доброму.

"Найприємніший розіграш... хоча, швидше, вийшов сюрприз, стався на мій День народження. Мої друзі сказали, що вони всі роз'їхалися. І я в своє свято повертався додому втомлений, і ніяк не очікував побачити те, що побачив. Мої друзі зустріли мене... голими, вони всі були з ковпачками для дня народження, але... на інтимних місцях: було дуже смішно і приємно", – поділився Макс Барських.

&quot;Смішно і приємно&quot;: Макс Барських здивував пікантними подробицями голого-розіграшу

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

Нагадаємо, у святковому шоу "З Днем народження, Україно!" також запалять Тіна Кароль, Олег Вінник, Сергій Бабкін, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, групи "Час і Скло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", НЕАНГЕЛИ, "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

До речі, TAYANNA розповіла, як реагує на хейтерів! При цьому співачка підкреслила, що вона не любить "зависати" в соціальних мережах.

А ось Тарас Тополя розповів, що подарував Альоші після народження синів.

Режисером святкового шоу каналу "Україна" стала Олена Коляденко, а ведучим – Олександр Скічко. Телевізійну версію шоу глядачі побачать 24 серпня о 20:00 в рамках святкового ефіру, присвяченого Дню незалежності України.

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