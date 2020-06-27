Словно Джоли: Слава из НеАнгелов в пикантном купальнике порезвилась в бассейне

Певица вместе с детьми насладилась водными процедурами
Слава Каминская из группы НеАнгелы интригует своей личной жизнью и подогревает слухи о радикальных переменах. Так, ранее она показала провокационное фото с заметно округлившимся животиком и заявила, что во всем виноваты ее гастрономические предпочтения, вызвав шквал слухов о возможной беременности, а недавно опубликовала в сториз фото с украинским политиком, назвав его мать "свекровью". Теперь же певица решила разнообразить контент на странице настоящим летним фото – в купальнике во время шалостей в бассейне с детьми.
Артистка выбрала купальник монокини телесного оттенка с экстремальным вырезом, который в точности повторил контуры ее стройной фигуры. Вместе с сыном Леонардом и дочкой Лаурой она резвится в небольшом надувном бассейне, расположенном прямо на огромном балконе-терассе ее квартиры.
"Чилимся. Дельфин и русалка", - подписала с юмором беззаботные фото и видео певица.
Слава Каминская вместе с детьми от души повеселилась в бассейне (фото: instagram.com/babaslavka)
Под кадрами поклонники делились впечатлениями и сравнивали звезду с Анджелиной Джоли. Причем такое сходство они отмечают не в первый раз.
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Напомним, что ранее Слава Каминская в сетчатом платье показала прелести стройной фигуры.
Автор: Lite