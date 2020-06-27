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Немов Джолі: Слава з НеАнгелів в пікантному купальнику пустує в басейні

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Співачка разом з дітьми насолодилася водними процедурами

Слава Камінська з гурту НеАнгели інтригує своїм особистим життям і підігріває чутки про радикальні зміни. Так, раніше вона показала провокаційне фото з помітно кругленьким животиком і заявила, що у всьому винні її гастрономічні уподобання, викликавши шквал чуток про можливу вагітність, а нещодавно опублікувала в сторіз фото з українським політиком, назвавши його мати "свекрухою". Тепер же співачка вирішила урізноманітнити контент на сторінці справжнім літнім фото в купальнику під час пустощів в басейні з дітьми.

Артистка вибрала купальник монокіні тілесного відтінку з екстремальним вирізом, який в точності повторив контури її стрункої фігури. Разом з сином Леонардом і дочкою Лаурою вона погралася в невеликому надувному басейні, розташованому прямо на величезному балконі-терасі її квартири.

"Чілимося. Дельфін і русалка", - підписала з гумором безтурботні фото і відео співачка.

Слава Камінська разом з дітьми від душі повеселилася в басейні (фото: instagram.com/babaslavka)

Під кадрами шанувальники ділилися враженнями і порівнювали зірку з Анджеліною Джолі. Причому така подібність вони зазначають не в перший раз.

  • Стала схожа на Анжеліну Джолі
  • Ось це щастя, коли діти поруч з тобою
  • Шикарний вигляд
  • Красуня
  • Це ж потрібно вміти з таким фешн обличчя і так шкоднічати
  • Перше фото-прямо дуже схожі на Малефисенту. Дуже красиво
  • Шикарна
  • Як вас сильно прикрашають діти, ви ще красивіше поруч з ними

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська в сітчастій сукні показала принади стрункої фігури.

Автор: Lite

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