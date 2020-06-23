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Глаз не оторвать: Слава Каминская похвасталась соблазнительной фигурой в платье-сетке

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.06.2020 - 16:34
Глаз не оторвать: Слава Каминская похвасталась соблазнительной фигурой в платье-сетке
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Певица томно позировала в пикантном наряде

Участница группы НеАнгелы и мать двоих детей Слава Каминская может похвастаться точеной фигурой, которую умело подчеркивает соблазнительными и эффектными нарядами. Сейчас коллектив находится в Одессе, где на днях выступил на сцене. И пока Вика загорает на пляже и развлекается в ресторане, ее коллега решила продемонстрировать свои аппетитные формы в пикантном образе.

Артистка выложила снимок, на котором позирует в черном платье в сетку, надетом поверх боди. В руках она держит черный пиджак и эффектно прислонилась к колонне, томно приоткрыв губы. Волосы Каминская уложила красивыми волнами.

Глаз не оторвать: Слава Каминская похвасталась соблазнительной фигурой в платье-сетке

Слава Каминская восхитила точеной фигурой в откровенном платье (фото: instagram.com/babaslavka)

"Люблю тебя и ты это знаешь", - интригующе прокомментировала кадр Слава.

В комментариях фолловеры певицы оставили ей массу комплиментов и принялись гадать, кому же адресованы эти слова. Отметим, что недавно артистка засветила в сети фото с мужчиной, в котором юзеры узнали народного депутата Украины Сергея Кацубу и тут же предположили, что он и есть новый возлюбленный Каминской.

  • Вы примерно с ним встречаетесь месяц плюс минус...И уже полюбили?
  • О бренде сетки- платья
  • Бомбическая!!
  • Самой себе
  • У вас есть мужчина?)))
  • Очень красивая , глаз не оторвать ! Совсем другие , новые вибрации от вас ! Ждём новых хитов !
  • Красота
  • Любиш, а знайомитися не хочеш)
  • огонь
  • Эдгара что-ли?

Глаз не оторвать: Слава Каминская похвасталась соблазнительной фигурой в платье-сетке

Скриншот комментариев

Напомним, что Слава Каминская показала, как справляется с жарой в городской квартире. Артистка поставила надувной бассейн прямо на террасе своего жилья в Оболонском районе столицы. Она показала поклонникам, как можно открыть купальный сезон, не выходя из дома.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
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