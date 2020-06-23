Глаз не оторвать: Слава Каминская похвасталась соблазнительной фигурой в платье-сетке

Певица томно позировала в пикантном наряде
Участница группы НеАнгелы и мать двоих детей Слава Каминская может похвастаться точеной фигурой, которую умело подчеркивает соблазнительными и эффектными нарядами. Сейчас коллектив находится в Одессе, где на днях выступил на сцене. И пока Вика загорает на пляже и развлекается в ресторане, ее коллега решила продемонстрировать свои аппетитные формы в пикантном образе.
Артистка выложила снимок, на котором позирует в черном платье в сетку, надетом поверх боди. В руках она держит черный пиджак и эффектно прислонилась к колонне, томно приоткрыв губы. Волосы Каминская уложила красивыми волнами.
Слава Каминская восхитила точеной фигурой в откровенном платье (фото: instagram.com/babaslavka)
"Люблю тебя и ты это знаешь", - интригующе прокомментировала кадр Слава.
В комментариях фолловеры певицы оставили ей массу комплиментов и принялись гадать, кому же адресованы эти слова. Отметим, что недавно артистка засветила в сети фото с мужчиной, в котором юзеры узнали народного депутата Украины Сергея Кацубу и тут же предположили, что он и есть новый возлюбленный Каминской.
Скриншот комментариев
Напомним, что Слава Каминская показала, как справляется с жарой в городской квартире. Артистка поставила надувной бассейн прямо на террасе своего жилья в Оболонском районе столицы. Она показала поклонникам, как можно открыть купальный сезон, не выходя из дома.
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Автор: Lite