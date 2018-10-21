"Я выбрала дружбу, а не вражду": солистка "НеАнгелов" рассказала о взаимоотношениях со свекровью

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Каминская утверждает, что понять то, что чувствует свекровь, можно понять только с рождением собственного сына

Участница известного украинского вокального дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно рассказала о материнских переживаниях, рассказала фолловерам в своем Istagram о прекрасных взаимоотношениях со своей свекровью. По словам звезды, она с большим трепетом, уважением и пониманием относится к матери своего законного супруга Эдгара Каминского.

Певица опубликовала милое фото, где она приобнимает свою свекровь, а к фото была добавлена подпись с признанием.

"Я слышала много всяких историй, в которых свекровь — антигерой! Но я с уверенностью могу сказать, что бывает иначе! Тёплые и очень близкие отношения. Поддержка и взаимопонимание. Возможно, мне очень повезло, а, возможно, я просто выбрала дружбу, а не вражду!", - поделилась с поклонниками Каминская.

Скриншот поста (instagram.com/babaslavka)

Также Слава написала, что обычно вражда происходит между невесткой и свекровью из-за того, что "мы хотим делить своего мужчину ни с одной женщиной мира".

Знаменитость утверждает, что бывает и иначе, поскольку выбор есть всегда.

"Тёплые и очень близкие отношения. Поддержка и взаимопонимание. Возможно, мне очень повезло, а, возможно, я просто выбрала дружбу, а не вражду! У нас всегда есть выбор! И то, что с нами происходит — это результат наших мыслей и желаний", - подчеркнула артистка.

Также Слава Каминская напомнила, что не стоит забывать о том, что свекровь — это прежде всего мать, и то, что чувствует она, можно понять только в том случае, если появится собственный сын

"И только с рождением сына я больше научилась понимать многие вещи. Учитесь слышать и вас услышат", - добавила солистка "НеАнгелов".

В свою очередь подписчики рассказали о своих взаимоотношениях со свекровью в комментариях. Хотя были и те, кто сказал, что Каминская "знает, где лизнуть", намекая на то, что она "подмазывается" к свекрови. Также и звезду и маму Эдгара Каминского многие одарили комплиментами.

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Кстати, ранее Слава Каминская показала, как отдыхает с детьми в Турции.

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Видео: РБК-Украина