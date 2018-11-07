Слава з "Неангелів" показала себе до та після пластики

Фото: колаж РБК-Україна

Слава Камінська розповіла, як вона досягла свого ідеалу краси

Відома українська співачка, учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська здивувала шанувальників, поділившись архівними знімками. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кілька фотоколажів, на яких вона зображена в 21 рік і зараз.

Як повідомила Слава, ці фото їй прислали і дивлячись на них, вона зрозуміла, що все зробила правильно. Відповідаючи на запитання шанувальників, співачка зізналася, що робила ринопластику і колола ботокс, а також збільшила груди. Саме пластична хірургія дозволила їй досягти її ідеалу краси.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"У дзеркалі зазвичай не помічаєш змін, але мені прислали цей колаж і я зрозуміла, що все роблю правильно. Не треба боятися часу, в моєму випадку, наприклад, воно йде на користь. З'являються мізки, приходить мудрість і ти розумієш, що перепалене майже червоне волосся ще нікого не робило красивіше, власне, як і брови-ниточки або стрілки товщиною в палець!))" - написала Камінська.

Зірка також закликала підписників інвестувати в себе.

"Любіть себе, доглядайте за собою, може змінитися кожна! Ви навіть не уявляєте, як ваше обличчя може елементарно змінити форма брів. Не треба купувати чергові джинси, мода змінюється, краще купіть вітаміни для волосся, наприклад. Інвестуйте в себе, це окупається в 99% випадків", - радить Слава.

Скріншот поста (instagram.com/babaslavka)

Більшість підписників відзначили, що співачка дійсно покращала з віком, а багато хто вважає, що вона і раніше чудово виглядала.

"Покращала з віком", "Так, зміни помітні. Дуже красива", "А мені ви і раніше подобалися", "Ви зараз справжня левиця", "Так, покращала", - пишуть фоловерів.

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава Камінська вразила фанатів оголеним тілом. Вона зазначила, що в сучасному світі відверті фото стали нормою.

До речі, раніше ми писали про те, що Слава Камінська розповіла про свої стосунки з чоловіком.

А також повідомляли про те, що солістка "Неангелів" розповіла про стосунки зі свекрухою.

Відео: РБК-Україна