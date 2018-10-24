"Что отрезать и куда пришить": Слава Каминская поразила фанатов обнаженным телом

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Певица рассказала, что думает о современных стандартах красоты

Известная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская разместила на своей странице в Instagram откровенное фото и размышление на тему современных стандартов красоты.

Слава Каминская вспомнила, как начали появляться первые социальные сети, в которых пользователи начали публиковать откровенные фото, что привело к волне расставаний.

"Какая же иллюзия эти соцсети. Я помню себя ещё со времен одноклассников, что в принципе уже приравнивается к динозаврам. Тогда мы сливали фото через какие-то шнуры с фотоаппарата и не было такого разнообразия длинных ног, узких носов и идеальной кожи в приложениях, как и самих приложений. Помню, как понеслась волна разводов, после появления этой новой игрушки. Бурное общение с аватарками в купальниках и помешательство на вымышленных персонажах. Игра в передуманную реальность, в которой видимо легче жить без обязательств и многих вытекающих", - написала певица.

Она отметила, что в современном мире откровенные фото стали нормой. Некоторых это стимулирует к совершенству.

"Теперь это часть современной жизни и норма. Мужчинки подписаны на эстетическую наготу, пересматривая на сон грядущий чужих женщин, сравнивают со своими неотфотошопленными. Потом скорее всего выпендриваются, наверное. С одной стороны, для многих - это стимул выглядеть хорошо, а с другой фиг его знает", - рассказала Каминская.

Она призналась, что рассматривая фото других женщин, у нее даже появился комплекс. Каминская опубликовала свою откровенную фотографию и спросила у фанатов, что они думают по этому поводу.

"Вчера погрузила себя в мир шаблонной красоты. Насмотрелась так, что аж комплексы появились. Или поколение у нас такое красивое или я в фотошопе плохо работаю. Вот думаю что с этим делать теперь? Что отрезать и куда пришить, чтобы полегчало. У меня тоже есть такие фото, но мало. Хочу и я сегодня побыть в их шкуре, ну или просто шкурой. Что вы думаете по этому поводу?", - спросила артистка своих поклонников.

Скриншот поста (instagram.com/babaslavka)

Кстати, ранее мы писали о том, что Слава Каминская рассказала о своих отношениях с супругом.

А также сообщали о том, что солистка "НеАнгелов" рассказала о взаимоотношениях со свекровью.

Видео: РБК-Украина