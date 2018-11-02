Слава и Эдгар Каминские попробовали себя в роли аниматоров в детском саду (фото)

Слава и Эдгар Каминские (фото: instagram.com/babaslavka)

Больше о своей профессии рассказывал Эдгар Каминский

Одна из солисток "НеАнгелов" Слава Каминская вместе со своим супругом Эдгаром выступили в необычных для себя ролях. Так, на своей instagram-страничке певица сообщила, что с супругом были тайными гостями в детском саду, где учится их сын. Звездные родители должны были рассказать деткам о своих профессиях. Но, по словам певицы, больше о своей работе рассказывал Эдгар Каминский, который работает пластическим хирургом.

При этом пара опубликовала несколько забавных фото, на которых Слава и Эдгар позируют в смешных бутафорских очках.

Слава и Эдгар Каминские в качестве "тайных гостей" в группе своего сыночка в детском саду (фото: instagram.com/babaslavka)

"На семейном совете решили, что вещать будет глава семьи. Папа рассказал о своей замечательной профессии и о том, что не нужно бояться докторов. Малыши дружно угадывали инструменты и их предназначение. Давно я не видела своего ребенка настолько счастливым… Спасибо воспитателям за интересные идеи", — написала Слава Каминская.

Также певица подытожила: "Я хоть и ничего не рассказала о своей профессии, но волновалась не меньше, чем перед выходом на сцену".

Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

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Муж Славы Эдгар пролил чуть больше света.

"Сегодня в детском саду рассказывал о своей профессии. Сын с радостью представил нас группе: Папа Эд — Врач, а Мама Слава — поет на концертах. Мы изучали медицинский инвентарь (шприцы, отоскопы, фонендоскопы, градусники, пинцеты...) и детки пообещали нам, что не будут бояться докторов. Слава тоже пообещала, что не будет бояться докторов и внимательно записывала все мои рекомендации", — пишет Эдгар Каминский.

Эдгар Каминский на утреннике в детском саду (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

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Поклонники Славы Каминской поспешили похвалить ее и мужа со столь важной затеей.

"Молодцы ребята! Я думаю, ваши детки очень гордятся вами", — пишет sytnikov_dmitriy_sergeevich.

"Классная идея для садиков и родителей!" — соглашается markoni_knit.

"Вас тоже надо обязательно! Если бы мне в детстве кто то спел, как Вы умеете, я бы каждый день жила мечтой быть певицей", — улыбается aleksandra.tut.

"Я вот тоже так подумала, почему Слава не спела, не рассказала женской аудитории о певицах, артистах?" — соглашается yuliatur13.

"Эдгар похож на свинку Пеппу", — смеется katekorni.

"Супер, дети так любят, когда родители участвуют в подобных мероприятиях", — подчеркивает kostina_alechka.

Напомним, что после длительной реабилитации Слава Каминская смогла вернуться к реализации своей мечты и начать танцевать. Многие поклонники певицы пожелали ей возвращения на паркет Танцев со звездами 2018.

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