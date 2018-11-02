"Начнем с читы-дриты": Слава из "НеАнгелов" показала, как наверстывает упущенное в Танцах со звездами

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники Каминской пожелали ей появления хотя бы в финале Танцев со звездами 2018

Солистка поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская все же решила взяться за реализацию своей мечты и вернуться на танцевальный паркет. Здесь следует напомнить, что Каминская была одной из звездных участниц нового сезона Танцы со звездами 2018. Ее партнером должен был выступить танцор Игорь Кузьменко, который в прошлом году в паре с Натальей Могилевской стал победителем Танцев со звездами 2017.

Однако паре Каминская-Кузьменко так и не удалось выйти на паркет популярного шоу. Буквально перед первым эфиром Танцев Каминская получила серьезную травму: во время репетиций поддержек Кузьменко уронил певицу, и она получила перелом поперечных отростков двух позвонков.

После сложных переживаний Каминская все же решила отказаться от участия в проекте, бросив силы на лечение.

Слава Каминская показала растяжку (фото: instagram.com/babaslavka)

Длительная реабилитация певицы прошла, и Слава Каминская решила наверстать упущенное.

"Мечты должны сбываться", — жизнеутверждающе сообщила своим поклонникам украинская певица на своей instagram-страничке.

"Впервые после реабилитации достала с полки танцевальные туфли, набрала партнера и мы пришли в зал, с которого все начиналось... как же я скучала! Игорь Кузьменко, придется догнать все, что мы пропустили! Но начнем, пожалуй, с читы-дриты", — подытожила Слава, сопроводив свой пост "гибким" фото.

Слава Каминская и Игорь Кузьменко в зале (кадры из видео: instagram.com/babaslavka)

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Поклонники певицы пришли в восторг от ее целеустремленности. Многие отметили, что очень хотели бы увидеть свою любимицу хотя бы в гранд-финале Танцев со звездами 2018. Некоторые же пожелали ей возвращения на паркет уже в новом сезоне.

"Надеюсь, в следующем году в танцах, мы вас увидим?", — уточняет innnadi.

"Надеемся увидеть вас в финале!" — отмечает katerinabbbb.

"Было бы здорово, если б вы выступили в заключительном концерте Танцев со звездами", — соглашается oksana_cha.

"Обещайте, что на финале Танцев вы выйдете на паркет", — просит tetya_ksenia.

"Дуже би хотілося подивитись, як все ж таки ви танцюєте", — отмечает 19822909vika.

"Красотка! Если бы не травма, конкуренция была бы им офигеть какая", — пишет nika_seventeenka.

"В общем, Слава возвращается в 14 эфире, забирает кубок и тогда будет вам эпичный и непредсказуемый финал", — шутит alicejones677.

Напомним, ранее Слава Каминская поразила фанатов обнаженным телом. Певица без стеснения продемонстрировала свои гибкие формы.

Видео: РБК-Украина