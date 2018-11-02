Слава і Едгар Камінські спробували себе в ролі аніматорів в дитячому саду (фото)

Слава і Едгар Камінські (фото: instagram.com/babaslavka)

Більше про свою професію розповідав Едгар Камінський

Одна з солісток "НеАнгелів" Слава Камінська разом зі своїм чоловіком Едгаром виступили в незвичних для себе ролях. Так, на своїй instagram-сторінці співачка повідомила, що з чоловіком були таємними гостями в дитячому саду, де навчається син. Зіркові батьки повинні були розповісти дітям про свої професії. Але, за словами співачки, більше про свою роботу розповідав Едгар Камінський, який працює пластичним хірургом.

При цьому пара опублікувала кілька кумедних фото, на яких Слава і Едгар позують в смішних бутафорських окулярах.

Слава і Едгар Камінські у якості "таємних гостей" у групі свого синочка в дитячому саду (фото: instagram.com/babaslavka)

"На сімейній раді вирішили, що буде віщати глава сім'ї. Папа розповів про свою чудову професію і про те, що не потрібно боятися лікарів. Малюки дружно відгадували інструменти і їх призначення. Давно я не бачила свою дитину настільки щасливою... Спасибі вихователям за цікаві ідеї", — написала Слава Камінська.

Також співачка підсумувала: "Я хоч і нічого не розповіла про свою професію, але хвилювалася не менше, ніж перед виходом на сцену".

Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

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Чоловік Слави Едгар пролив трохи більше світла.

"Сьогодні в дитячому саду розповідав про свою професію. Син з радістю представив нас групі: Тато Ед — Лікар, а Мама Слава — співає на концертах. Ми вивчали медичний інвентар (шприци, отоскопы, фонендоскопи, термометри, пінцети...) і дітки нам пообіцяли, що не будуть боятися лікарів. Слава теж пообіцяла, що не буде боятися лікарів і уважно записувала всі мої рекомендації", — пише Едгар Камінський.

Едгар Камінський на ранку в дитячому саду (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

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Шанувальники Слави Камінської поспішили похвалити її і чоловіка з настільки важливою справою.

"Молодці! Я думаю, ваші дітки дуже пишаються вами", — пише sytnikov_dmitriy_sergeevich.

"Класна ідея для садочків та батьків!" — погоджується markoni_knit.

"Вас теж треба обов'язково! Якби мені в дитинстві хтось заспівав, як Ви вмієте, я б кожен день жила мрією бути співачкою", — посміхається aleksandra.tut.

"Я ось теж так подумала, чому Слава не заспівала, не розповіла жіночій аудиторії про співачок, артистів?" — погоджується yuliatur13.

"Едгар схожий на свинку Пеппу", — сміється katekorni.

"Супер, діти так люблять, коли батьки беруть участь в подібних заходах", — підкреслює kostina_alechka.

Нагадаємо, що після тривалої реабілітації Слава Камінська змогла повернутися до реалізації своєї мрії і почати танцювати. Багато шанувальників співачки побажали їй повернення на паркет Танців з зірками 2018.

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